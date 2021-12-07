Начиная собрание, Нюсрет Омаров отметил важность привлечения инвестиций в регион, в первую очередь, с задачей формирования дополнительных рабочих мест:

«Сегодня на заседание Комиссии вносится заявка ООО «Каспий Гласс». Указанный проект в установленном порядке прошел согласование с заинтересованными органами исполнительной власти республики и администрацией моногорода Дагестанские Огни» – отметил врио Первого вице-премьера.

Подробнее о проводимой работе по привлечению резидентов рассказал врио министра экономики и территориального развития Дагестана Руслан Алиев. «В настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР в моногородах Республики Дагестан включено 16 предприятий, в том числе на ТОСЭР «Каспийск» – 13, на ТОСЭР «Дагестанские Огни» – 3. Привлечено инвестиций в рамках реализации инвестиционных проектов 411 млн рублей и создано 322 рабочих мест. В 2021 году исключены из реестра ТОСЭР 12 резидентов в связи с невыполнением минимальных требований по объему капитальных вложений и созданию рабочих мест из-за распространения пандемии коронавирусной инфекции» – отметил Алиев.

Подробнее о самом проекте рассказал представитель ООО «Каспий Гласс» Игорь Залесский. Он сообщил, что проектом планируется реализация в моногороде Дагестанские Огни предприятия по производству стеклянных шаров для использования в промышленных целях. В соответствии с бизнес - планом общий объем инвестиций составляет 155 млн рублей, при это планируется создание 25 новых рабочих мест. Проект планируется реализовать на земельном участке площадью 3,7 гектаров.

«Учитывая изложенное, придание статуса резидента ТОСЭР ООО «Каспий Гласс» приведет к выполнению условий Соглашения, заключенного между Минэкономразвития России, Правительством Республики Дагестан и моногородом Дагестанские Огни, в части выполнения плановых показателей по рабочим местам и объему капитальных вложений» – подчеркнул врио Первого вице-премьера Дагестана.

Далее по результатам заседания было принято решение о заключении соглашения и направления в Минэкономразвития РФ материалов для включения в Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

Следует отметить, что Постановлениями Правительства Российской Федерации созданы территории опережающего социально-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни».

Наличие статуса резидента ТОСЭР в моногородах в целом предполагает налоговые льготы и преференции (пониженные ставки по отчислениям во внебюджетные фонды с 30 до 7,6% в течение трех лет со дня создания ТОСЭР, нулевые ставки налога на имущество и земельному налогу, пониженные ставки по налогу на прибыль – 5% в течение первых пяти лет, 13% - следующие пять лет). Минимальный объем капитальных вложений для резидентов ТОСЭР «Каспийск» установлен по объему инвестиций – 5 млн руб. и 20 рабочих мест, по ТОСЭР «Дагестанские Огни» – 2,5 млн руб. и 10 рабочих мест.