Новый детский сад на 250 мест введут в эксплуатацию до конца года в Кизилюрте

Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов в понедельник, 6 декабря, провел совещание по вопросу строительства объектов образования в республике.

Среди прочих был рассмотрен вопрос обеспечения исполнения поручения Главы РД Сергея Меликова о необходимости обеспечения ввода в эксплуатацию в оперативные сроки детского сада ДОУ «Золотой ключик» в городе Кизилюрте.

Строительство нового детского сада на 250 мест в микрорайоне № 3 г. Кизилюрта обеспечивает ФГУП ГВСУ № 4.

Как доложил начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов, на объект получено разрешение на ввод в эксплуатацию, также заключен договор ответственного хранения имущества.

«Дирекцией единого государственного заказчика-застройщика направлены документы для регистрации права государственной собственности за республикой в Минимущества РД», - рассказал Азизов.

Абдулпатах Амирханов отметил значимость ввода в эксплуатацию объекта до конца года.

Было отмечено, что для полноценного оснащения детского сада имеется нехватка финансирования. В частности, речь идет о компьютерной технике.

Премьер-министр поручил Минфину республики в оперативные сроки проработать вопрос о выделении средств на дооснащение учреждения.

В рамках совещания также были обсуждены вопросы реализации в 2022 году программы по капитальному ремонту школ республики.

В обсуждении приняли участие заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства РД Арслан Сайпуллаев, врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц, врио заместителя Председателя Правительства РД Мурад Казиев, представители Минобрнауки РД, руководство г. Кизилюрт.