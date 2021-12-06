ЗАМАНА - АНО «Диалог» опубликовала ТОП-10 министерств и ведомств по работе в интернете

АНО «Диалог» опубликовала ТОП-10 министерств и ведомств по работе в интернете

Автор
06 декабря, 2021. Понедельник 15:45
АНО «Диалог» опубликовала ТОП-10 министерств и ведомств по работе в интернете

Оператор цифрового коридора между властью и обществом АНО «Диалог» в своем телеграм-канале опубликовал список 10 федеральных органов исполнительной власти, лидирующих по показателям работы в интернете.

АНО «Диалог» опубликовала ТОП-10 министерств и ведомств по работе в интернете
Информация

«Мы оцениваем работу федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в интернете по пяти направлениям:

▪️официальные паблики: ведение соцсетей, работа с комментариями, качество контента, уровень вовлеченности аудитории;

▪️планирование контента: использование инструментов планирования контента в интернете, глубина и качество проработки контент-планов;

▪️собственные проекты: использование ресурсов внешних партнеров и коллаборации с ними, создание медиапроектов;

▪️интеграции с блогерами и лидерами мнений;

▪️интеграции с неофициальными пабликами: использование популярных новостных и тематических пабликов как оперативного и охватного инструмента формирования повестки для интернет-аудитории», - говорится в посте.

ТОП-10:

1.       Минпросвещения

2.       Ростуризм

3.       МЧС

4.       МВД

5.       Роспотребнадзор

6.       Минобрнауки

7.       ФАС

8.       Росреестр

9.       Росмолодежь

10.   Минкультуры

 

Прочитано 40 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top