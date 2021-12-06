«Мы оцениваем работу федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ) в интернете по пяти направлениям:
▪️официальные паблики: ведение соцсетей, работа с комментариями, качество контента, уровень вовлеченности аудитории;
▪️планирование контента: использование инструментов планирования контента в интернете, глубина и качество проработки контент-планов;
▪️собственные проекты: использование ресурсов внешних партнеров и коллаборации с ними, создание медиапроектов;
▪️интеграции с блогерами и лидерами мнений;
▪️интеграции с неофициальными пабликами: использование популярных новостных и тематических пабликов как оперативного и охватного инструмента формирования повестки для интернет-аудитории», - говорится в посте.
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