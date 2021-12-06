АНО «Диалог» опубликовала ТОП-10 министерств и ведомств по работе в интернете

Автор Шахри

Оператор цифрового коридора между властью и обществом АНО «Диалог» в своем телеграм-канале опубликовал список 10 федеральных органов исполнительной власти, лидирующих по показателям работы в интернете.