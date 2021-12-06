ЗАМАНА - В Дагестане план вакцинации выполнен на 37,8%

В Дагестане план вакцинации выполнен на 37,8%

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06 декабря, 2021. Понедельник 13:28
В Дагестане план вакцинации выполнен на 37,8%

В Дагестане к 3 декабря приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 680 632 человека. План вакцинации выполнен на 37,8%, сообщает портал «Мой Дагестан». При этом уровень коллективного иммунитета оценивается в 24,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе.

В Дагестане план вакцинации выполнен на 37,8%
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Среди муниципалитетов-лидеров по темпам вакцинации названы Хивский, Докузпаринский и Гумбетовский районы, где привито от 80% до 88% населения. В отстающих — Цумадинский, Карабудахкентский, Акушинский районы, где доля привитых составляет от 14% до 23%.

 

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