В Дагестане план вакцинации выполнен на 37,8%

В Дагестане к 3 декабря приняли участие в кампании по вакцинации против коронавируса 680 632 человека. План вакцинации выполнен на 37,8%, сообщает портал «Мой Дагестан». При этом уровень коллективного иммунитета оценивается в 24,9%, сообщили в федеральном оперативном штабе.