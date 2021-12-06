Дагестанцы принимают участие в Международном форуме гражданской активности #МыВместе

С 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданской активности #МыВместе . В нем принимают участие волонтеры из более чем 40 стран. В том числе на мероприятии представлена дагестанская делегация в составе 30 человек.

В рамках форума проходят лекции и мастер-классы различной направленности, в числе которых спасение экологии, социальное волонтерство в условиях пандемии, развитие международного гуманитарного сотрудничества, развитие эксклюзивного волонтерства и многое другое. Также для участников организован «Рождественский караван», выездная и полезная программы. Последняя предполагает возможность каждому волонтеру на форуме оказать адресную помощь человеку или фонду. Ключевым событием площадки станет церемония вручения премии #Мывместе, победители которой получат грантовые средства на реализацию проектов. «На форуме невероятная атмосфера, собрались лучшие волонтеры не только из нашей страны, но и других государств. Каждый день проходит большое количество полезных мероприятий, дающих нам полезные знания. Не терпится использовать их в своей работе по возвращении в республику! Вообще, считаю, что такие масштабные и значимые форумы служат дополнительным мотиватором к принятию человеком решения стать волонтером», - поделился начальник отдела по работе с общественными объединениями и поддержки добровольческих инициатив РМЦ Минмолодежи РД Ахмед Абдурахманов. Добавим, что организаторами форума являются Федеральное агентство по делам молодёжи, Ассоциация волонтёрских центров и Правительство города Москвы.