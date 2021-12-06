10 правил детской безопасности в интернете

Большой процент современных детей имеет постоянный доступ в интернет. Несмотря на поразительную способность ориентироваться в гаджетах и технологиях, в силу возраста дети часто проявляют беспечность. Как сделать пребывание ребёнка во Всемирной сети максимально безопасным? 10 простых и полезных правил помогут родителям поговорить с детьми и объяснить им необходимость соблюдать осторожность на просторах интернета.

Правило №1: Полная конфиденциальность

В первую очередь, мамам и папам необходимо объяснить детям важность полной конфиденциальности в интернете. На форумах, в блогах, в чатах, мессенджерах и социальных сетях ребёнок не должен афишировать свои личные данные. В них входят фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, номера телефонов и другая конфиденциальная информация из документов.

По возможности при регистрации лучше использовать ник или прозвище, который не отражает пол ребёнка, его возраст или местонахождение. И уж тем более ребёнок не должен никому сообщать пароли от аккаунтов и прочую регистрационную информацию.

Следует объяснить, что в интернете встречаются подозрительные личности, которые иногда пытаются всеми силами выудить личные данные. Доверять таким людям нельзя ни под каким предлогом: настойчивого пользователя нужно сразу же заблокировать.

Правило №2: Ноль реакции на провокации

Интернет хоть и полон хорошими людьми, однако наткнуться здесь на кибербуллинг или троллинг можно на каждом шагу.

Расскажите ребёнку, что травля в интернете и попытки вывести пользователей на эмоции — это давнее развлечение не самых умных людей. Не стоит вступать с ними в перепалки. Объясните так: если собеседник говорит обидные слова, он агрессивен, зол, пытается довести до слёз, оскорбляет и унижает, шантажирует, угрожает, то продолжать с ним общение точно не нужно. Такого человека проще всего сразу же занести в чрный список.

Правило №3: Проверка любой информации

Для взрослых Всемирная сеть уже давно не является истиной в последней инстанции, особенно когда речь идёт о так называемой жёлтой прессе. Однако у детей критическое мышление ещё не так хорошо развито, поэтому даже самую провокационную информацию они могут принять за чистую монету.

Важно рассказать ребёнку, что не всё написанное в интернет-новостях, лентах социальных сетей или в постах блогеров является правдой. Научите ребёнка относиться критически к тому, что он прочитал или посмотрел. Дайте детям несколько уроков по фактчекингу. И, конечно, ребёнок всегда может обращаться к вам за подтверждением той или иной информации, если что-то окажется трудным для него. Вместе вы точно доберётесь до правды!

Правило №4: Подозрительные ссылки под запретом

Одно из главных правил интернет-безопасности — не нажимать на подозрительные ссылки, особенно если они были отправлены от незнакомых людей (в чат, на электронную почту и пр.). Иногда при переходе по ним открываются «странные» сайты, а иногда — начинается скачивание заражённых вирусами программ, опасных для компьютера.

Примеры таких подозрительных ссылок и сообщений можно найти в виде изображений в любом поисковике. Покажите их ребёнку в качестве примера. Объясните, что мошенники часто делают сайты-близнецы известных компаний, чтобы распостранить вирусы или выведать личную информацию. Расскажите, что такое фишинг и как его избежать.

Правило №5: «Нет» чужакам

Поясните ребёнку: не стоит добавлять в друзья и в списки контактов людей, которых он не знает лично (особенно если у человека закрыт профиль). Вполне возможно, что под фотографией незнакомой девочки скрывается взрослый мужчина, не слишком остроумный шутник или какой-нибудь недоброжелатель.

Если чужой человек пишет сообщение (например, вы состоите в одном сообществе по интересам), то лучше сначала проверить его страничку, чтобы убедиться, что это реальный человек. Лучше всего, чтобы ребёнок делал это с родителями (особенно если он младше подросткового возраста).

Правило №6: Минимум веб-камеры

Расскажите ребёнку правила пользования веб-камерой в приложениях и на разных платформах (Zoom, Skype). Использовать её можно только во время общения с друзьями, родителями или если чадо учавствует в онлайн-лагере. Бывает, что в мессенджерах, социальных сетях или чатах чужие люди посылают запросы на аудио или видеозвонок. Лучше сразу отклонять подобные вызовы и блокировать таких пользователей.

Правило №7: Отбой неофициальным приложениям и программам

Поговорите с детьми о потенциальной опасности различных приложений в интернете. Многие из неофициальных программ заражены вирусами, от которых потом очень сложно избавиться. Поэтому не стоит самостоятельно ничего скачивать. Нужно установить на компьютер, телефон, планшет приложение или игру? Лучше пользоваться официальными магазинами приложений GooglePlay и Appstore, а при необходимости позвать маму или папу, чтобы найти надёжный источник в интернете.

Кстати, будет очень полезно обучить ребёнка пользоваться антивирусом для проверки программ и сайтов.

Правило №8: Отсеивание мошенников

Как научить детей отсеивать многочисленных мошенников? Достаточно просто. Объясните так: если кто-то просит денег, умоляет дать пароль и логин от аккаунта, спрашивает данные банковских карт мамы или папы или номер мобильного телефона — сразу нужно заносить таких людей в черный список. Это обманщики!

Бывает, что странички близких людей взламывают, и тогда с них всем контактам отправляются сообщения, например, с просьбами перевести деньги. Расскажите ребёнку, что такие ситуации отнюдь не редкость. Чтобы проверить, правда ли это, достаточно позвонить этому человеку и узнать у него всё лично. Также можно договориться с друзьями (не в переписке, а устно) о кодовой фразе, чтобы можно было точно понять — взломщик пишет или давний друг Петя.

С ребёнком можно договориться, что все вопросы, связанные с финансами, решаются только вместе с семьей.

Правило №9: Фото — только для своих

Дети должны понять: нежелательно размещать на своих страничках очень личные фотографии. Недоброжелатели могут использовать их в разных неприятных целях. На альбомы с фото лучше установить строгие настройки конфиденциальности, чтобы кто попало не смог их скачать.

Кроме того, недопустимо отправлять свои фотографии посторонним незнакомым людям — только тем, в ком ребёнок уверен и кого знает лично.

Правило №10: Родитель — главный советчик

Вместе с детьми установите правило: при любых сложностях, вопросах и проблемах в интернете (начиная от кибербуллинга и заканчивая подозрительными личностями) надо обращаться к вам.

Для того, чтобы такое правило соблюдалось — поддерживайте доверительные отношения с ребёнком. Не стоит ругаться на возможные «косяки» при пользовании интернетом. Отвечайте даже на самые глупые вопросы ребёнка про всемирную сеть и вместе осваивайте «железо» и антивирус. Пусть приключение в виртуальный мир будет увлекательным и интересным!

В этом случае ребёнок обязательно обратится за помощью, а не будет бояться наказания за рекламный баннер фривольного содержания на мониторе. Заверьте, что не будете его ругать, поскольку для вас самое важное — его безопасность.