В рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» завершается благоустройство улицы Гагарина в селе Маджалис Кайтагского района

Сегодня, 1 декабря, глава Кайтагского района Алим Темирбулатов выехал на место проведения работ, где встретился с гендиректором Дербентского дорожно-эксплутационного предприятия № 13 Рамазаном Магомедовым и главным инженером Кайтагского ДЭП №16 Али Магомедовым, под чьим контролем проходит благоустройство улицы Гагарина.

В рамках встречи руководитель муниципалитета поинтересовался качеством используемых материалов для асфальтирования и соблюдением технических норм и требований при укладке нового дорожного полотна. В свою очередь, ответственные специалисты подробно отчитались о проделанной работе и заверили, что асфальтобетон, изготовленный по новой технологии, с биодобавками, соответствует всем государственным стандартам и прослужит долгие годы.

«Асфальтирование улицы Гагарина – хорошее событие для жителей района. Шаг за шагом, каждый год, асфальтируя улицы, мы благоустроим наш райцентр. Наш муниципалитет состоит из 45 населенных пунктов и, разумеется, работы по ремонту дорог будут проводиться не только в райцентре, но и в других селах», — отметил Алим Темирбулатов.

Добавим, что в рамках благоустройства социально значимой улицы Гагарина предусмотрено не только асфальтное покрытие дороги, шириной 6 метров и протяженностью почти в 700 метров, параллельно также идут работы по укладке брусчатки на территории тротуарной части, пролегающей по обеим сторонам вдоль дороги, также вмонтированы основания под установку 12 декоративных фонарей уличного освещения.

Помимо этого, по указанию главы района, на средства из муниципального бюджета, асфальт будет проложен до самых ворот одного из крупнейших детских садов муниципалитета «Ручеек». Также и улица Школьная, ведущая к Маджалисской средней общеобразовательной школе имени Темирханова, в которой учится более 800 школьников, и к спорткомплексу райцентра, получит новое асфальтобетонное покрытие.

«Плачевное состояние этих дорог вызывало огромные неудобства, как для школьников, так и для жителей райцентра и всего муниципалитета в целом», — заключил Алим Темирбулатов.