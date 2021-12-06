В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ

О подаче газа рассказал мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей официальной странице в сети «Инстаграм»:

"Созданный накануне штаб, как и было заявлено, работал на протяжении всей ночи, чтобы ускорить процесс подачи газа в дома по проспекту Амет-Хана Султана.

Как и было озвучено мной и поручено Управлению муниципального жилищного контроля, мы назначили здесь управляющую компанию, необходимое участие в процессе приняли коллеги из УМЖК.

По мере завершения поквартирного обхода межведомственная комиссия подписывала акты и организовывала процесс восстановления газоснабжения.

В течение ночи газ подан в 11 многоквартирных домов!

Ещё 3 дома, где завершается поквартирный обход, будут подключены к газу уже сегодня!

Весь процесс находится под моим личным контролем".

Также градоначальник озвучил со ссылкой на газовые службы, что газ в дома по улице Ванашимахинской будет подан в понедельник: " Здесь было зафиксировано незаконное подключение, отсутcвовали техусловия и была проведена замена газопровода, ведущего к домам".