ЗАМАНА - В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ

В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ

Автор
06 декабря, 2021. Понедельник 00:59

Штаб, созданный на месте решением мэра города Салмана Дадаева, сутки работал практически в круглосуточном режиме. 

В 11 многоквартирных домов по проспекту Амет-Хана Султана подан газ
Информация

О подаче газа рассказал мэр Махачкалы Салман Дадаев на своей официальной странице в сети «Инстаграм»: 

"Созданный накануне штаб, как и было заявлено, работал на протяжении всей ночи, чтобы ускорить процесс подачи газа в дома по проспекту Амет-Хана Султана. 

Как и было озвучено мной и поручено Управлению муниципального жилищного контроля, мы назначили здесь управляющую компанию, необходимое участие в процессе приняли коллеги из УМЖК. 

По мере завершения поквартирного обхода межведомственная комиссия подписывала акты и организовывала процесс восстановления газоснабжения. 

В течение ночи газ подан в 11 многоквартирных домов! 

Ещё 3 дома, где завершается поквартирный обход, будут подключены к газу уже сегодня! 

Весь процесс находится под моим личным контролем". 

Также градоначальник озвучил со ссылкой на газовые службы, что газ в дома по улице Ванашимахинской будет подан в понедельник: " Здесь было зафиксировано незаконное подключение, отсутcвовали техусловия и была проведена замена газопровода, ведущего к домам".

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top