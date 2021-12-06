Участие в совещании от Дагестана принял врио Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Нюсрет Омаров.

В ходе заседания было рассмотрено выполнение постановления Совета Федерации о государственной поддержке социально-экономического развития Республики Дагестан.

Напомним, что оно было принято по итогам Дней Дагестана в Совете Федерации, проходивших в марте этого года. Участие в мероприятиях принимали председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, Глава Дагестана Сергей Меликов, руководство министерств, ведомств.

В своём докладе Нюсрет Омаров сообщил, что в постановлении Совета Федерации обозначено решение 21 проблемного вопроса развития региона, часть из которых уже решены, остальные пункты на стадии проработки с федеральными министерствами и ведомствами. Также им отмечена важность решения проблем по объектам социальной и инженерной инфраструктуры, в частности, – завершение строительства ряда объектов здравоохранения, реконструкция аэропорта Махачкалы, а также канала имени Октябрьской революции.

«Ввиду технических сложностей в реконструкции канала принято решение снять проблему путем строительства нового водопровода Чиркей-Махачкала-Каспийск. Источником финансирования строительства определен инфраструктурный бюджетный кредит в размере 10,5 млрд рублей. Кредит одобрен. Это позволит исключить из системы питьевого водоснабжения канал октябрьской революции, за счет чего качественным и бесперебойным водоснабжением будет обеспечено порядка 700 тыс. человек» – доложил врио Первого вице-премьера Дагестана.

В завершении заседания Владимир Городецкий отметил, что итогом обсуждения станет решение Комитета, которое будет подготовлено в соответствии с достигнутыми на совещании договоренностями.