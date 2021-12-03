Меры поддержки людей с ограниченными возможностями обсудили на Совете при Главе Республики Дагестан по делам инвалидов

Сегодня, 3 декабря, под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова прошло заседание Совета при Главе Республики Дагестан по делам инвалидов.

Среди главных тем обсуждения – вопросы реабилитации этой категории граждан, доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья объектов и услуг в наиболее важных сферах жизни, а также развитие адаптивных видов спорта в республике.

По словам Главы Дагестана, эта тема имеет особое значение для общества как в силу моральных аспектов, так и в связи с тем, что она затрагивает интересы сотен тысяч людей в регионе. Проблем в этой сфере, констатировал Меликов, немало – они, как и во многих других сферах, копились годами. «Решать их придется поэтапно, но есть некоторые из них, с решением которых мы можем определиться уже сегодня», – сказал глава региона, напомнив коллегам, что руководством страны уделяется большое внимание данному направлению, в том числе созданию доступной среды для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Так, на сегодняшний день проекты по всем строительным объектам в обязательном порядке должны предусматривать наличие безбарьерных условий для инвалидов.

В республике с 2014 года реализуется программа «Доступная среда», в рамках которой по отчетам органов власти под нужды инвалидов уже адаптировано 745 объектов социальной сферы: установлены пандусы, поручни, подъемные устройства, звуковые маячки, системы вызова, информационные табло, приобретается новый медицинский транспорт, приспособленный для перевозки таких людей.

Однако, по словам Меликова, этих мер явно недостаточно. В качестве примера глава региона обратил внимание на маршрутные такси, неадаптированные для людей с ограниченными возможностями.

Глава Дагестана отметил необходимость в новых подходах и масштабных управленческих решениях для улучшения качества жизни инвалидов – трудоустройства, ухода, социального обслуживания, предоставления жилья, получения образования, реабилитации, медицинской помощи и безусловного получения ими мер социальной поддержки.

Детализируя, руководитель республики остановился на конкретных вопросах. Как было отмечено выше, в регионе с 2013 года реализуется программа «Доступная среда». За 4-летний период (с 2017 по 2020 гг.) объем бюджетных ассигнований на доступную среду вырос в 11 раз. Однако на 2021 год республика не получила федерального софинансирования.

«Мы должны нашу программу продолжить, но уже рассчитывая на свои собственные средства. Мне бы хотелось, чтобы мы при корректировке нашего бюджета в ходе его исполнения мероприятия по созданию доступной среды предусмотрели. На данный момент нет утвержденной обновленной программы «Доступная среда» на 2022-2024 годы, и нам незамедлительно надо приступить к ее отработке для своевременного заключения Соглашения с Минтрудом России и возможности в дальнейшем получения финансирования», – поставил задачу Меликов.

Еще одна цель, на достижение которой надо работать, – это улучшение материально-технической базы реабилитационной службы. Эффективная реабилитация, по словам Главы Дагестана, крайне важна, особенно в периоды эпидемиологического неблагополучия.

В этой связи Сергей Меликов поручил Правительству региона до марта 2022 года решить вопрос с земельным участком, который обязательно должен быть на побережье Каспия, для строительства реабилитационного центра для людей с ограниченными возможностями старше 18 лет. Ни в Дагестане, ни в других регионах Северо-Кавказского Федерального округа подобных реабилитационных центров нет.

Кроме того, Министерством образования РД рассматриваются земельные участки для строительства реабилитационного центра для детей-инвалидов.

Отдельная тема – реабилитация и абилитация инвалидов в медучреждениях. Как отметил глава региона, на сегодняшний день в большинстве случаев медицинские организации республики не обладают возможностями в полном объеме проводить необходимые лечебные процедуры.

В этот процесс, убежден Меликов, следует вовлекать и коммерческие медучреждения, выделяя частным центрам средства на адаптацию.

Третье направление, которое следует учесть, – формирование регионального механизма предоставления инвалидам технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения. «Понятно, что финансовое обеспечение расходных обязательств на указанные цели должно осуществляться за счет средств бюджета Фонда социального страхования. Но с учетом общественного запроса и очередности на их получение предлагаю Правительству рассмотреть возможность утверждения, в дополнение к федеральному, республиканского перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам. Тем более, действующим законодательством такое право регионам предоставлено», – отметил Сергей Меликов.

Акцент Глава Дагестана сделал и на занятость инвалидов. По данным республиканского Отделения Пенсионного фонда, на 1 ноября текущего года в республике проживает около 170 тыс. людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста, из которых трудовую деятельность осуществляют менее 40 тыс. человек.

Сергей Меликов предложил членам Совета подумать над повышением эффективности мер по трудовой адаптации инвалидов, учитывая возможности, связанные с развитием информационных технологий, интеллектуальных форм занятости, огромным выбором творческих профессий.

Говоря о важности развития адаптивной физической культуры, Сергей Меликов напомнил про результаты летних Паралимпийских игр в Токио, где дагестанские спортсмены завоевали четыре медали: одну золотую и три бронзовые.

«Это большой архив всей нашей сборной, которая победила по медальному зачету на Олимпиаде, и серьезный вклад в победу нашей страны. В то же время, в целом по региону мы имеем низкий процент инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом. Даже те, кто у нас стал победителями, тренируются за пределами Дагестана», – констатировал руководитель республики. В Дагестане официально зарегистрировано только 3 физкультурно-спортивные организации и 1 общественная организация, которые проводят работу с инвалидами. При этом государство старается поддерживать социально-ориентированные общественные организации. За счет средств республиканского бюджета этим НКО выплачивается компенсация на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг инвалидам.

По словам Главы Дагестана, отмеченные вопросы не являются исчерпывающими. Есть множество других проблем в этой сфере, требующих скорейшего решения.

«Хотел бы привести вам слова нашего Президента, который сказал: «Внимательное отношение к интересам и нуждам людей с ограничениями по здоровью, маломобильных граждан в принципе должно быть абсолютно естественной нормой, темой, о которой даже и не нужно напоминать». И к этому мы должны стремиться. Отношение к пожилым людям, к детям, к людям с ограниченными возможностями является нашей традиционной национальной ценностью. И в том, как мы относимся к людям, которые по состоянию здоровья не все могут, заключается, на мой взгляд, сила всей нации», – подчеркнул руководитель субъекта.

Как отметила врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова, основными мерами поддержки граждан, имеющих инвалидность, являются медицинская и социальная реабилитация, обеспечение их жильем, либо сертификатами на улучшение жилищных условий, социальное обслуживание, компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных расходов, оснащение техническими средствами, трудоустройство.

По некоторым позициям, по словам руководителя профильного министерства, есть неплохая положительная динамика, в том числе в части обеспечения жильем. Ежегодно принимаются решения по трудоустройству инвалидов, применяются федеральные компенсации затрат на оснащение рабочих мест.

«Главная задача, конечно, – это вовлечение людей с ограниченными возможностями в полноценную жизнь, возврат утраченных навыков через медицинскую реабилитацию и социализацию», – отметила Мугутдинова. По данным врио министра, в республике функционируют 13 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями на 546 мест, где ежегодно проходят реабилитацию, направленную на социальную адаптацию, интеграцию в общество, около 6 тысяч детей. Однако существующая сеть не позволяет охватить реабилитацией всех нуждающихся детей с ограниченными возможностями – лишь только 14 %. При этом потребность в реабилитации с каждым днем увеличивается, а соответствующие центры есть не во всех муниципалитетах.

К примеру, на юге Дагестана, где насчитывается более 2 тысяч детей-инвалидов, нет реабилитационных центров. Такая же ситуация и на севере республики.

Принимая это во внимание, врио министра труда и социального развития РД предложила строительство трех реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями в Кизляре, Дербентском районе и в с.Ахты. На сегодняшний день решается вопрос с земельными участками под строительство.

Отдельное внимание будет уделено семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра. В настоящее время в регионе отсутствует специальное отделение для реабилитации таких детей, где можно было бы сочетать и обучение, и работу с дефектологами и психологами.

Вместе с тем в июле этого года в доме-интернате «Забота» было открыто новое отделение для детей с расстройствами аутистического характера, что позволяет охватить реабилитацией лишь часть детей.

«Одно отделение не снимает проблему в республике, мы считаем целесообразным открытие дневных отделений на базе учреждений социального обслуживания. И еще: семьи, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, сталкиваются с проблемами обеспечения непрерывного процесса комплексной реабилитации. Мы работаем над созданием специальной службы, которая называется «Микрореабилитационный центр по оказанию социальных услуг детям-инвалидам» на базе Реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями», – сообщила Мугутдинова, пояснив, что реабилитационные услуги будут оказываться на дому.

Продолжила тему врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева. По ее словам, в настоящее время медицинская реабилитация осуществляется не только за счет физио и психотерапии, лечебной физкультуры, современная конструктивная хирургия дает возможность восстанавливать утерянные функции.

Однако в республике явно недостаточно имеющихся для реабилитации мощностей. «Мы внесли предложение по строительству стационара для медицинской реабилитации на 300 коек с лечебным и спальным корпусами на территории Республиканской больницы восстановительного лечения. Возможность для этого есть», – сказала Беляева.

Глава Дагестана в этой части поручил предусмотреть средства на проектирование объекта.

В рамках заседания Совета общественный помощник министра труда и социального развития Республики Дагестан Сабрина Алиева затронула проблему создания условий для передвижения инвалидов по городским тротуарам и посещения людьми с ограниченными возможностями министерств и ведомств. Наблюдения общественницы показали, что работа в этом направлении ведется, но все еще недостаточна. Также Алиева высказалась за необходимость наличия у каждого руководителя органов исполнительной власти общественных помощников с ограниченными возможностями.

Глава Дагестана поддержал инициативу общественницы, как и принял во внимание обращение председателя Дагестанского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Хадижат Сулеймановой с призывом обратить внимание на проблемы людей с ограничениями по слуху.

О состоянии и перспективах функционирования региональных общественных организаций инвалидов в Республике Дагестан в рамках совещании рассказал председатель правления Дагестанской региональной общественной организации «Молодые инвалиды» Хайбула Магомедов.

В частности, он отметил, что основной целью работы организации является содействие в улучшении условий жизни и доступа к социальным объектам инвалидов. Для того, чтобы охват инвалидов оказываемыми средствами содействия был больше, как сказал докладчик, организация регулярно участвует в грантовых конкурсах для получения средств господдержки.

«Мы работаем по нескольким приоритетным направлениям: содействие обучению инвалидов швейному делу, массажу, работе с персональным компьютером и гаджетами, кулинарные курсы. Несмотря на средства грантов и господдержки, все еще остается ряд нерешенных вопросов», – сказал Хайбула Магомедов.

Содокладчиком по данному вопросу выступила президент благотворительного фонда «Колесо добра» Наида Магомедова, которая при помощи средств гранта создала мини-цех по производству ювелирной продукции. Однако она сетовала на то, что помощь от государства не столь ощутима, и выступила с просьбой оказать содействие в увеличении размера грантов.

Комментируя выступления, Глава Дагестана согласился с предложением создать рабочую группу из числа представителей организаций, выступающих за права инвалидов, и поручил сформировать ее состав. Важно также, по мнению Сергея Меликова, изыскать возможность для увеличения господдержки проектов, реализуемых инвалидами.

Врио министра по физической культуре и спорту региона Сажид Сажидов озвучил текущее состояние и перспективы развития адаптивных видов спорта на территории республики.

Как отметил руководитель Минспорта РД, на 1 ноября 2021 года физической культурой и спортом занимается 9400 инвалидов трудоспособного возраста, из которых систематически в отделениях, группах по видам спорта тренируется 4400 спортсменов-инвалидов.

«В 2021 году нами был сформирован план-график проведения спортивных мероприятий с привлечением инвалидов, куда вошло 100 спортивно-массовых состязаний с охватом более 1500 человек.

В целях качественного предоставления комплекса социальных услуг спортсменам-инвалидам в республике функционирует 2 спортивные школы по адаптивным видам спорта. В их числе – армспорт, вольная борьба, дзюдо, легкая атлетика и другие», – сказал Сажид Сажидов.

Не обошел стороной докладчик и достижения спортсменов-инвалидов. «Эту работу мы намерены продолжать, и уже сегодня 170 спортсменов-инвалидов и их тренеры получают ежемесячно стипендии, а также премиальные выплаты по итогам выступлений на всероссийских и международных соревнованиях по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта», – резюмировал врио министра по физической культуре и спорту РД.