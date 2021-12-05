Участие в нем приняли Президент России Владимир Путин, Председатель партии Дмитрий Медведев, высшее руководство партии, главы регионов, секретари региональных отделений, делегаты.
Сергей Меликов вошел в состав Генерального Совета «Единой России»
- Автор Шахри
- 05 декабря, 2021. Воскресенье 13:06
Такое решение было принято сегодня, 4 декабря, в рамках заключительного этапа Съезда «Единой России».
В рамках Съезда представлен отчет о работе партии за пять лет, также делегаты утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.
Кроме того, в соответствии с Уставом Партии переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России», сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.
Состав Генерального Совета «Единой России» обновился более чем наполовину. От Дагестана в его состав вошли Секретарь Регионального отделения Партии, глава республики Сергей Меликов и депутат Государственной Думы ФС РФ от Дагестана Артем Бичаев.
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