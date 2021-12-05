Такое решение было принято сегодня, 4 декабря, в рамках заключительного этапа Съезда «Единой России».

В рамках Съезда представлен отчет о работе партии за пять лет, также делегаты утвердили планы дальнейшей работы по реализации народной программы, с которой «Единая Россия» победила на выборах в Государственную Думу.

Кроме того, в соответствии с Уставом Партии переизбраны руководящие и центральные органы «Единой России», сформированы составы Генерального и Высшего советов, Центральной контрольной комиссии.

Состав Генерального Совета «Единой России» обновился более чем наполовину. От Дагестана в его состав вошли Секретарь Регионального отделения Партии, глава республики Сергей Меликов и депутат Государственной Думы ФС РФ от Дагестана Артем Бичаев.