Путин доволен реализацией народной программы от «Единой России»

Состоялся ХХ съезд партии «Единая Россия». В своем видеообращении к участникам пленарного заседания Владимир Путин прокомментировал «Народную программу», которая включает в себя инициативы граждан. В нее вошли предложения более 2 млн россиян. Люди предлагали свое видение развития систем медицины, образования, промышленности и др.

«Народная программа уже реализуется. Её приоритеты отображены в федеральном бюджете на следующие три года. Этот законопроект ваша фракция не просто поддержала, а внесла ряд значимых поправок социального характера, обеспечила принятие важных решений, среди них увеличение минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума. Я благодарю вас за поддержку и оперативную реализацию этих мер, нацеленных на повышение доходов людей. А также за продвижение других инициатив, о которых мы договаривались в ходе избирательной кампании, в том числе, в июне августе на предыдущих этапах съезда. Речь тогда шла, напомню, о дополнительных выплатах людям старших поколений, об индексации пенсии и денежного продовольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. О новых масштабных программах по обеспечению молодежной занятости, расселению аварийного жилья, развитию системы медицинской реабилитации, строительству и капитальному ремонту школ», - высказался президент в адрес участников съезда.

Глава государства призвал усилить общественный контроль. Он возлагает большие надежды на партийную комиссию, которую с недавних пор возглавляют участники «Единой России».

«Что касается организации работы в целом, предлагаю следовать такому принципу: выполнили одну задачу, сразу же нужно ставить новую, следующую, более высокого порядка. И тогда народная программа «Единой России» будет не только воплощаться в делах, но и развиваться, как живой документ, динамично и качественно обновляться, чтобы соответствовать вызовам времени и насущным запросами и ожиданиям людей», - добавил Владимир Путин.

По его словам, нужно ориентироваться на талантливых и заинтересованных в благополучии народа лицах: деятелях науки, представителей креативных и творческих сфер, предпринимателей, привлекая их в проекты и учитывая их мнение.

«Ключевую роль здесь должны играть местные отделения партии, прежде всего, на этом уровне надо укреплять содержательный результативный общественный диалог и в целом ценить и развивать обратную связь, которая помогает самой партии меняться, расти, набирать силу, как в идеологическом, так и в кадровом плане», - подчеркнул руководитель страны.

Таким образом, по мнению Путина, партия выполнит свою главную миссию – обеспечит широкое народное представительство.