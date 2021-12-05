Депутаты партии «Единая Россия» помогли людям во время пандемии

На XX съезде партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал о том, какая помощь была оказана населению во время пандемии.

Так, в период коронавирусной инфекции, оформление документов стало возможным в дистанционном режиме. Благодаря чему стало возможным избежание многочисленных очередей в поликлиниках и в других социально значимых объектах. Коронавирусная инфекция внесла в жизнь россиян свои коррективы, под которые пришлось адаптироваться и руководству страны.

В период пандемии благодаря ЕР организованы волонтерские центры во всех регионах с участием общественных добровольческих организаций. Реальную помощь людям лично оказывали тысячи партийцев, включая депутатов. ЕР привлекла на борьбу с коронавирусом больше 100 000 человек и собрала более 500 млн рублей членских взносов и благотворительных пожертвований.

Эту помощь ощутили на себе и регионы страны. В отдаленные регионы России были направлены машины скорой и реанимации, легковые автомобили для поездок врачей к пациентам, отметил Медведев.

«Почему это все пришлось сделать? Да потому что, все это неожиданно произошло. Государству тоже надо было эти процессы запустить. И в этих условиях, партия в известной степени помогала государству в исполнении его государственных функций», - рассказал Дмитрий Медведев на съезде.

При этом заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отметил роль волонтеров в борьбе с коронавирусной инфекции.

«Все это было бы невозможно без участия миллионов наших помощников-волонтеров. Людей, которые искренне сопереживали пострадавшим от пандемии. Вкладывали в свою работу всю душу и просто сердце вкладывали, и не требовали ничего взамен. Пользуясь этой возможностью, хотел бы сказать им большое спасибо», - сказал Медведев.

В Дагестане, как и во всей стране, в частности, запущена Всероссийская акция «Мы вместе». В рамках проекта малоимущим, пожилым и всем нуждающимся гражданам оказывалась продуктовая помощь в условиях пандемии.

Выступая на съезде, экс-глава Дагестана Владимир Васильев отметил работу волонтеров в республике в период пандемии.

«Люди бескорыстно, без всякой иной мотивации пришли помогать тем, кто нуждался. И они получили доверие общества. Это люди, которые были чувствительны к чужому горю. Я хорошо помню выступление Проценко в Дагестане, когда он приехал помогать нам. И он там, когда мы благодарили медиков, поблагодарил волонтёров. Спасибо».