Владимир Путин выступил на съезде партии «Единая Россия»

По итогам трехдневных сентябрьских выборов состав фракции ЕР в Госдуме обновился почти наполовину. Стоит отметить, что руководители еще 12 субъектов возглавили региональные отделения партии. Теперь в 38 регионах России главы субъектов будут руководить отделениями ЕР. Они обеспечат эффективную обратную связь между регионами и федеральным центром.

В своем обращении к представителям партии «Единая Россия» Владимир Путин отметил, что партия достойно проявила себя в неординарных условиях и уверенно победила на осенних выборах, доказав, что по праву является партией-лидером и партией большинства.

Так, бывший председатель Правительства Дагестана, а ныне глава Мордовии Артем Здунов стал врио секретарем регионального отделения партии.

Накануне врио секретарей региональных отделений «Единой России» назначены: врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный,губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, врио губернатора Тамбовской области Максим Егоров, глава Республики Мордовия Артем Здунов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев,губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Республики Коми Владимир Уйба, глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, глава Республики Тыва Владислав Ховалыг, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Президент России Владимир Путин обратился к участникам третьего этапа XX съезда партии «Единая Россия». Глава государства подвел итоги избирательной кампании на выборах в Госдуму, при этом ответив, что «Единая Россия» сразу же приступила к выполнению поставленных целей.

«Это – отражение ответственности, зрелости политической силы, потому что каждое наше слово, данное людям, должно становиться реальным делом, а достигнутый результат – менять жизнь к лучшему», - сказал Путин.