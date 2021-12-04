ЗАМАНА - Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан

Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан

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04 декабря, 2021. Суббота 01:53
Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан

2 декабря депутат Государственной думы РФ Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан в общественной приемной партии «Единая Россия».

Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан
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Круг вопросов и проблем, с которыми жители Махачкалы обратились к народному избраннику, достаточно широк: обеспечение инвалидов необходимыми техническими средствами и санаторно- курортным лечением, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, получение страховых выплат, наведение порядка в начислении потребителям платы за потребленные коммунальные платежи и т.д.

По ряду вопросов Нурбаганд Нурбагандов принял решение на месте, при обратившихся позвонив руководителям тех структур и инстанций, от которых зависело решение поднимаемых вопросов.  В общей сложности депутат Государственной Думы принял свыше 10 человек.

 

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