Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов провел прием граждан

Круг вопросов и проблем, с которыми жители Махачкалы обратились к народному избраннику, достаточно широк: обеспечение инвалидов необходимыми техническими средствами и санаторно- курортным лечением, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, получение страховых выплат, наведение порядка в начислении потребителям платы за потребленные коммунальные платежи и т.д.

По ряду вопросов Нурбаганд Нурбагандов принял решение на месте, при обратившихся позвонив руководителям тех структур и инстанций, от которых зависело решение поднимаемых вопросов. В общей сложности депутат Государственной Думы принял свыше 10 человек.