Это уже третье посещение Ногайского района Хамзаевым и люди уже узнают его и с особым радушием ждут.
Повестку дня, которая была насыщенной Султан Хамзаев начал с приема граждан.
Сегодня, 2 декабря в Ногайском районе в рамках региональной недели приемов граждан, посвященной 20-летию Всероссийской Партии « Единая Россия», прошла встреча с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Бийсултаном Хамзаевым.
Это уже третье посещение Ногайского района Хамзаевым и люди уже узнают его и с особым радушием ждут.
Повестку дня, которая была насыщенной Султан Хамзаев начал с приема граждан.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..