Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев провел прием граждан в Ногайском районе

Сегодня, 2 декабря в Ногайском районе в рамках региональной недели приемов граждан, посвященной 20-летию Всероссийской Партии « Единая Россия», прошла встреча с депутатом Государственной Думы Федерального Собрания РФ Бийсултаном Хамзаевым.

Это уже третье посещение Ногайского района Хамзаевым и люди уже узнают его и с особым радушием ждут.

Повестку дня, которая была насыщенной Султан Хамзаев начал с приема граждан.