ЗАМАНА - Газоснабжение в домах по улицам Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской будет восстановлено в течение суток

Газоснабжение в домах по улицам Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской будет восстановлено в течение суток

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03 декабря, 2021. Пятница 16:40
Газоснабжение в домах по улицам Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской будет восстановлено в течение суток

Сегодня, 3 декабря, в Правительстве Дагестана прошло оперативное совещание рабочей группы по вопросу возобновления подачи газоснабжения в городе Махачкале.

Газоснабжение в домах по улицам Амет-Хана Султана и Зои Космодемьянской будет восстановлено в течение суток
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В нём приняли участие глава Махачкалы Салман Дадаев, врио руководителя Госжилинспекции РД Сергей Касьянов, представители Минэнерго и газоснабжающей организации.

На совещании участники доложили о том, что в настоящее время идут подготовительные мероприятия для газоснабжения 14 многоквартирных жилых домов, расположенных по ул. Ахметхана Султана и З. Космодемьянской города Махачкалы, приостановленного по причине обнаружения утечки на подземном газопроводе высокого давления, в результате которой 22 ноября произошёл взрыв газа в частном доме, погибли двое человек, двое несовершеннолетних были госпитализированы.

В ходе обсуждения представитель газоснабжающей организации отметил, что подача газа должна быть в первую очередь безопасной. Газ будет подан в дома после поквартирного обхода и проверки оборудования. При выявлении недостатков будут выданы предписания для устранения. Данные мероприятия проводятся во избежание трагических последствий.

В связи с этим даны рекомендации ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» обеспечить в максимально сжатые сроки проведение подготовительных мероприятий для возобновления газоснабжения потребителей.

Было отмечено, что во главу угла нужно ставить интересы населения и безопасность для их жизней. По итогам обсуждения принято решение об обеспечении газом жителей многоквартирных домов в течение суток.

В первую очередь будет организован подомовой обход сотрудниками «Газпрома», мэрии и правоохранительных органов. При этом мэрия должна обеспечить доступ в каждую квартиру. По результатам обследования должен быть составлен акт о безопасности подключения квартир. В случае если пообъектный обход не выявит угроз безопасности, сразу после проведения технических мероприятий газ будет подан потребителям.

Сегодня же Госжилинспекция выдаст предписание главе Махачкалы о необходимости назначения временной управляющей компании, а глава города назначит компанию, которая в ближайшие дни заключит договор с «Газпром межрегионгаз Махачкала», в том числе выдаст гарантийное письмо о выполнении условий по установке общедомового прибора учёта.

В случае обнаружения при обходе несоответствия оборудования или помещения условиям безопасности, будут выданы предписания, которые необходимо будет выполнить в установленный срок.

Выполнение всех этих мероприятий позволит в течение суток все дома подключить к газу.

 

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