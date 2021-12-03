ЗАМАНА - По поручению Сергея Меликова на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с нехваткой воды

По поручению Сергея Меликова на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с нехваткой воды

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03 декабря, 2021. Пятница 10:21

Проблема нехватки воды на ОАО «Широкольском рыбокомбинате» решена по поручению Главы Дагестана Сергея Меликова, сообщает ГТРК «Дагестан».

По поручению Сергея Меликова на Широкольском рыбокомбинате решена проблема с нехваткой воды
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     Напомним, летом текущего года руководитель региона посетил предприятие и ознакомился с его производственными мощностями. На месте было отмечено, что на обеспечение производственных площадей предприятия воды не хватает. Одно из крупнейших рыбоводческих предприятий Северного Кавказа оказалось в катастрофической ситуации, а поголовье уникальной каспийской белуги, осетровых и других ценных видов рыб – под угрозой гибели.

     Выслушав генерального директора предприятия Ахмеднаби Шайхулисламова, Сергей Меликов поручил профильным ведомствам оказать рыбокомбинату поддержку в решении данного вопроса в кратчайшие сроки.

     По поручению руководителя региона была создана рабочая группа под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова, которая выработала первоочередные меры по решению проблемы.

     «В июле нам было дано поручение главы региона, Сергей Меликова. После чего была создана рабочая группа. Работа по реконструкции Каргалинского гидроузла будет продолжаться три года. На решение о проведение капитального отозвался сам Широкольский рыбокомбинат, поддержку оказывает республиканский Минмеливодхоз. Это позволит без проблем обеспечить все пруды водой. Сегодня Широкольский рыбокомбинат получает воду во все пруды, где имеется рыба», - отметил вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов.

     Практически сразу началась реконструкция Каргалинского гидроузла с устройством рыбоходного канала и сороудерживающего сооружения.  Работы проводились в рамках программы «Развитие мелиоративного комплекса России».  Благодаря решению властей удалось избежать гибели биоресурсов.

 

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