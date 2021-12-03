Глава РД Сергей Меликов обратился к дагестанцам в Международный день инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря.

Глава региона отметил, что забота о людях с ограниченными возможностями здоровья является приоритетным направлением в деятельности органов власти республики, всей страны, где каждый житель должен чувствовать себя комфортно и безопасно.

«Это неоднократно подчеркивал Президент Российской Федерации Владимир Путин. Им принято решение продолжить государственную программу «Доступная среда» до 2025 года. Для решения этих задач новый формат приобретает деятельность Совета при Главе Республики Дагестан по делам инвалидов. Но какие бы усилия ни предпринимали органы власти для поддержки особых людей, невозможно заменить тот психологический комфорт и атмосферу доброжелательности, которые создаются добрым словом, чутким отношением и ежедневной реальной помощью», – подчеркнул в своем обращении С. Меликов.

Он также добавил, что сегодня в республике проживают более 360 тысяч земляков особой закалки, способных творить и созидать, несмотря на недуг.

«Они зачастую добиваются в своих сферах серьезных результатов, на личном примере демонстрируя всем эталон поразительной стойкости, оптимизма и силы духа. Так, в недавних XVI-летних Паралимпийских играх в Токио Дагестан в составе сборной России представили шесть дагестанцев, четверым из которых удалось завоевать призовые места. Наша задача – окружить заботой и вниманием каждого. Мы ценим, уважаем их мужество и готовы поддержать в любом начинании.

В этот день выражаю слова благодарности родным и близким людей с ограниченными возможностями здоровья, всем тем организациям, которые активно работают с инвалидами, вдохновляя и мотивируя их.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, веры в свои силы и осуществления всех жизненных планов», – говорится в обращении.