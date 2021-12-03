В Махачкале Сайгидпаша Умаханов провел прием граждан

Круг поднимаемых проблем достаточно широк — от решения жилищных вопросов до трудоустройства. В частности, пенсионер Абдурахман Керимов, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, инвалид второй группы, обратился с просьбой помочь в получении статуса ветерана боевых действий, а также в оказании необходимой медицинской помощи. Депутат взял вопрос под личный контроль. Рукият Закарьяева, одна воспитывающая двоих детей, один из которых страдает ДЦП, обратилась с просьбой о помощи в улучшении жилищных условий. По словам Сайгидпаши Умаханова, по всем обращениям будут приняты меры реагирования.