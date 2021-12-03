ЗАМАНА - В Махачкале Сайгидпаша Умаханов провел прием граждан

В Махачкале Сайгидпаша Умаханов провел прием граждан

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03 декабря, 2021. Пятница 08:16

В рамках региональной недели депутат Государственной думы РФ Сайгидпаша Умаханов провел в Махачкале прием граждан. В общей сложности за помощью к народному избраннику обратилось 15 человек.

В Махачкале Сайгидпаша Умаханов провел прием граждан
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Круг поднимаемых проблем достаточно широк — от решения жилищных вопросов до трудоустройства. В частности, пенсионер Абдурахман Керимов, в прошлом сотрудник правоохранительных органов, инвалид второй группы, обратился с просьбой помочь в получении статуса ветерана боевых действий, а также в оказании необходимой медицинской помощи. Депутат взял вопрос под личный контроль. Рукият Закарьяева, одна воспитывающая двоих детей, один из которых страдает ДЦП, обратилась с просьбой о помощи в улучшении жилищных условий. По словам Сайгидпаши Умаханова, по всем обращениям будут приняты меры реагирования.

 

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