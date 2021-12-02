Охотники за криптовалютой. Что за майнинг-ферму обнаружили в Дагестане?

Дагестан занимает первое место среди субъектов СКФО по числу выявленных незаконных майнинг-ферм. Здесь регулярно ловят «охотников» на криптовалюту, у них изымают оборудование и заставляют заплатить за похищенную электроэнергию. Несколько дней назад силовики нашли в горах крупнейшую майнинг-ферму. Подробнее об этом в материале «АиФ Дагестан».

Высоко-в Высоко в горах

На минувших выходных СМИ и Telegram-каналы распространили видеоролик, в котором была заснята майнинг-ферма, расположенная в огромном здании. Объект находится у подножья горы, а рядом с ним - несколько трансформаторов. В помещении работают большие вентиляторы для охлаждения компьютерного оборудования. Но пока неизвестно в каком районе Дагестана находится эта ферма, как долго она работает, кто ее владелец и сколько он успел заработать.

По данным «АиФ Дагестан», ферму по незаконному производству криптовалюты обнаружили сотрудники МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. По этому факту будет возбуждено уголовное дело, силовики выясняют, кому принадлежит «ферма» и подсчитывают ущерб, нанесенный электросетевому комплексу республики. В ближайшее время информация о «ферме» будет официально обнародована.

После оценки ущерба владельца фермы обяжут заплатить за потребленную электроэнергию. В таких случаях энерговорам выставляют счет, значительно превышающий стоимость электроэнергии, полученной законным путем.

Как наказКак наказывают энерговоров

По данным компании «Россети Северный Кавказ», Дагестан – антилидер среди регионов СКФО по числу найденных майнинг-ферм. За десять месяцев этого года в республике зафиксировали 19 фактов энерговоровства при добыче криптовалюты. Общий объём похищенного энергоресурса превысил 41 млн киловатт-часов на сумму более 98 млн рублей.

В основном такие «фермы» открывают в Буйнакском, Карабудахкентском, Левашинском, Магарамкентском, Сулейман-Стальском районах, а также Махачкале.

«Неучтённое потребление ресурса (хищения) приводит к перепадам напряжения и может спровоцировать технологические нарушения в работе энергообъектов. Следовательно, хищения напрямую влияют на качество и надежность электроснабжения и жителей республик, и социальных структур. И самое главное – эта незаконная деятельность опасна для жизни как самого нарушителя, так и добросовестных потребителей», - сообщили в пресс-службе компании. А с электричеством в республике почти ежедневно перебои.

В 2019-2020 годах в Дагестане пресекли 24 случая энерговоровства майнинг-фермами на 90 млн рублей. В этом году ситуация не изменилась в лучшую сторону, охотников на цифровую валюту становится все больше. Тем более, что купить оборудование для такой фермы можно свободно на сайте объявлений. Так, в Махачкале его продают по цене от 160 до 600 тысяч рублей. А в интернете полно инструкций для начинающих «фермеров».

СПРАВКА Майнинг (в переводе с англ. – «добыча») – процесс добычи криптовалюты. Для этого нужен специальный компьютер (или сеть из компьютеров), который быстро решает математические задачи. Владельцы ферм получают вознаграждение за то, что их компьютеры включены в сеть криптовалюты и обслуживают ее.

В России пока нет правового регулирования цифровой валюты. По данным министерства юстиции РФ, криптовалюта относятся к понятию «иное имущество». Покупать или производить ее не запрещено, но при этом не допускается использование в качестве платежного инструмента. При этом ряд экспертов полагает, что узаконивание майнинга позволит не только потратить «избыток» электроэнергии в России, но и существенно пополнить бюджет за счет НДС.

Но многие фермы в стране работают нелегально и используют ворованное электричество. Поэтому таких фермеров можно привлечь по статье 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ (самовольное подключение к сетям, а также самовольное (безучетное) использование электроэнергии). Наказание - штраф на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей, на юридических лиц − от 100 до 200 тыс. рублей. Уголовная ответственность за хищение электроэнергии предусматривает меру наказания по ст. 165 в виде лишения свободы до двух лет.