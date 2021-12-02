Концепция развития образования в Дагестане будет представлена на экспертное обсуждение и до конца 1 квартала 2022 года доведена в окончательном варианте. Об этом на совещании под руководством Главы Дагестана Сергея Меликова сообщил врио министра образования и науки Яхья Бучаев.

Проект концепции синхронизирован со стратегическими документами Российской Федерации в сфере образования. Документ создан для повышения качества образования и эффективности региональной и муниципальной системы управления образованием. Стратегическая цель концепции – формирование комфортной образовательной среды, направленной на выявление и развитие потенциала личности, обеспечивающих его конкурентоспособность на мировом и общероссийском уровне.

При создании документа проводился анализ дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, а также кадрового потенциала республики.

Напомним, разработать Концепцию развития образования было поручено Сергеем Меликовым на заседании Совета по науке и образованию 26 марта текущего года.