ЗАМАНА - Минюст Дагестана объявил победителей конкурса «Лучший студент-консультант»

Минюст Дагестана объявил победителей конкурса «Лучший студент-консультант»

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02 декабря, 2021. Четверг 11:02

Министерство юстиции Дагестана подвело итоги конкурса «Лучший студент-консультант» среди студентов, оказывающих консультационную юридическую помощь. Победу одержала студентка 4 курса Юридического института ДГУ Айида Карибова. 

Минюст Дагестана объявил победителей конкурса «Лучший студент-консультант»
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Она со 2 курса работает в юридической клинике при ДГУ, оказывала бесплатную юридическую помощь по разным вопросам. Кроме того, Айида участвовала во Всероссийских днях бесплатной юридической помощи, в уроках права ко Дню защиты прав ребенка и Международному дню прав человека.

Второе место в конкурсе заняла студентка 4 курса Юридического института ДГУ Атикат Магомедова. На третьем месте — студентка 1 курса магистратуры Юридического института ДГУ Алжанат Идрисова.

Для участия в конкурсе студенты представили отчеты о работе за 2020 год и первое полугодие 2021 года, а также характеристику, подписанную руководителем юридического консультационного пункта.

Победителей определяла комиссия, в состав которой входят представители минюста и минобрнауки Дагестана.

Участники, занявшие призовые места, получили денежное вознаграждение: за первое место — 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.

 

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