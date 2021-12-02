Минюст Дагестана объявил победителей конкурса «Лучший студент-консультант»

Она со 2 курса работает в юридической клинике при ДГУ, оказывала бесплатную юридическую помощь по разным вопросам. Кроме того, Айида участвовала во Всероссийских днях бесплатной юридической помощи, в уроках права ко Дню защиты прав ребенка и Международному дню прав человека.

Второе место в конкурсе заняла студентка 4 курса Юридического института ДГУ Атикат Магомедова. На третьем месте — студентка 1 курса магистратуры Юридического института ДГУ Алжанат Идрисова.

Для участия в конкурсе студенты представили отчеты о работе за 2020 год и первое полугодие 2021 года, а также характеристику, подписанную руководителем юридического консультационного пункта.

Победителей определяла комиссия, в состав которой входят представители минюста и минобрнауки Дагестана.

Участники, занявшие призовые места, получили денежное вознаграждение: за первое место — 150 тыс. рублей, за второе — 100 тыс. рублей, за третье — 50 тыс. рублей.