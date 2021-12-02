ЗАМАНА - Акай Муртазаев: «Я не помню, чтобы руководители такого уровня передавали детям свои резиденции»

Акай Муртазаев: «Я не помню, чтобы руководители такого уровня передавали детям свои резиденции»

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02 декабря, 2021. Четверг 10:59

Директор ДФИЦ РАН,член-корреспондент РАН, Акай Муртазаев считает передачу резиденции Главы Дагестана под Центр «Сириус» важным событием.

Акай Муртазаев: «Я не помню, чтобы руководители такого уровня передавали детям свои резиденции»
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 «Решение Главы Республики Сергея Меликова о передаче свой резиденции на горе Тарки-Тау для создания Центра выявления и поддержки одаренных детей, о котором он объявил на заседании Совета при РД по науке и образованию 23 ноября 2021 года, считаю очень важным событием. Само по себе создание Республиканского центра «Альтаир» по подобию «Сириуса» позволит выявить  и привлечь в науку и образование талантливую дагестанскую молодежь. Это решение имеет и важное символическое значение! Я не помню, чтобы руководители такого уровня передавали детям свои резиденции. Со своей стороны Дагестанский федеральный исследовательский центр РАН готов принять самое активное участие в подготовке детей в части науки и образования!», – подчеркнул Муртазаев.

 

 

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