Искусственный интеллект никогда не заменит истинного педагога

С появлением цифровых медиа система образования сильно изменилась, она стала более интерактивной и дигитальной. Да, учитель сегодня не единственный хранитель информации, как это было раньше. Но каким бы стремительным и внушительным ни был прогресс, он не способен обесценить роль учителя в жизни человека. В этом можно убедиться, прочитав нашу беседу с Джамилей Шабановой - учительницей начальных классов школы №12 города Махачкалы и участницей Всероссийского форума классных руководителей.

- Джамиля Расуловна, как вы думаете, какова роль учителя, если не расценивать его как источник знаний?

- Донор человеческих качеств. Мы, педагоги, должны учить детей не только научно-образовательным дисциплинам, но также самопознанию и эмпатии. Если посмотреть вокруг, можно заметить, как много взрослых, не умеющих совладать со своими эмоциями, не знающих, что они чувствуют, и потому неспособных понять ближнего. Чем больше учителя взаимодействуют с учениками в неформальной обстановке, чем больше рассказывают о жизненных историях и собственном опыте, тем более осознанными становятся дети.

- Что вас подвело к тому, чтобы стать учителем?

- С самого раннего детства я играла в игры, в которых всегда выступала в роли учителя. Сама я росла в семье педагога, было с кого брать пример. Так и пошла по стопам своей матери, которая на сегодняшний день почётный работник РФ и скромный учитель.

- Как прошёл ваш первый рабочий день?

- Первое моё знакомство с детьми произошло сразу после окончания института в интернате для детей-сирот и детей из малообеспеченных семей. Там я проработала вожатой год и впервые прониклась к детям. Сразу же выпал счастливейший шанс отвезти детей в Москву на Кремлёвскую ёлку. Это была важная и ответственная миссия. Поездка случилась незабываемая, она оставила много прекрасных моментов в моей памяти. Так, моё путешествие с детьми продолжается по сей день. Проработав год в интернате, я перешла работать в свою родную школу номер 12, где отучилась все 11 классов. Хорошо помню первый рабочий день, когда я вошла в 7 «а» класс, который курировала. Было так страшно. Сознательные взрослые дети, которые задают столько вопросов, на которые было важно всегда давать точные ответы. Это большая ответственность.

- Отношения с детьми заладились сразу?

- Мне достался класс, в котором были непростые ребята, трудные, и даже дети из группы риска. Навсегда запомнила один случай. Меня вызывает учитель географии, мой ученик намеренно испачкал его стул... Когда озвучили предысторию и подробности, стало понятно, что были задеты комплексы ребенка: мальчишка был малость лопоухим, его это смущало. Поэтому, когда учитель ему сказал: «Раскрой свои … уши и слушай внимательно», ребёнок отреагировал по-своему, воспринял это как личное оскорбление. В первый день моей работы мальчик на моё замечание нагрубил мне, поэтому я уже знала, что с ним надо говорить на равных. Я сказала ему: «Посмотри на мои уши», он удивленно посмотрел на меня, а затем на мои уши. И я продолжила: «Они тоже очень большие, но это не мешает мне быть вполне симпатичным человеком». Он был поражен, что с ним говорили, как со своим товарищем, озвучивая при этом и свои «недостатки». Конечно же, это был приём для того, чтоб вызвать у него доверие и сближение. Я чувствовала, что так надо. После этого случая у нас с ним наладились взаимоотношения, и он даже помогал мне в организации класса.

- Первый опыт оказался непростым. Не было мыслей уйти из школы?

- Я благодарна судьбе, что первый класс мне попался именно такой - со сложными детьми, которые позволяли мне становиться на их места и задумываться о их внутреннем состоянии, решать проблемы, не причиняя травм, обучая и воспитывая. В каждого ученика я вкладываю всю душу, и они переняли всё, что в них вложено. Сегодня, глядя на них, я горжусь и радуюсь, что какая-то доля в этом и от меня. После выпуска моего «А» класса я получила стресс, переквалифицировалась и перешла в начальную школу. С детьми я работаю уже около 19 лет, и могу утверждать одно важное правило: если ты не любишь детей, то тебе в школе или в детском саду делать нечего!

- Что самое сложное в вашей профессии?

- Риск не понять и не уловить внутреннее состояние ребёнка, не наладить с ним контакта, не влюбить его в себя. Если хоть один из пунктов будет упущен, в дальнейшем будет очень сложно работать. Не будет того самого мостика, через который нужно работать с детьми. Также нелегко поймать баланс между строгостью и любовью. Дети очень восприимчивы, и если ты не дашь нужного количества любви, они начинают страдать в душе, а если ты слишком мягкая, то они расслабляются и не дают хороших результатов, не используют свой заложенный природой потенциал. После это, безусловно, профессиональная деятельность и манера её подачи. Когда педагог может преподнести один и тот же материал на одном уроке в различных вариантах, упрощая для одних или усложняя для других, т.е. ориентироваться на весь контингент детишек в классе (разного уровня освоения). И самое главное, повторюсь - это любовь к своему делу и к детям! Важное качество хорошего учителя – это, в первую очередь, всегда оставаться человеком, другом, и где-то мамой! Нужно проявлять в учениках все самое лучшее и вдохновлять их на стремление к высокому.

- А какими навыками и опытом вы обзавелись на форуме классных руководителей?

- На форуме я познакомилась с огромным количеством коллег со всех уголков нашей необъятной России. Поделилась своим опытом, переняла для себя что-то новое. Получила от Российского общества «Знание» информацию для подготовки тематических уроков и классных часов. Также узнала о возможностях, которые проект открывает для педагогов-наставников. В целом ознакомилась с новыми возможностями для самореализации учителей и молодежи, приобрела навыки, без которых нельзя обойтись сегодня.