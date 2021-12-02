Сергей Меликов: «Образование сегодня для нас стоит на первом месте»

В нем приняли участие заместитель Министра просвещения РФ Анастасия Зырянова, врио директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максим Костенко, руководители органов исполнительной власти региона, главы муниципальных образований, представители строительных организаций. Открывая работу совещания, Глава Дагестана в очередной раз отметил важность сферы образования для развития региона в целом. «Образование – это не только воспитание и обучение, но и экономика республики, это и возможность развития отдельных направлений – туризма, агропромышленного комплекса, строительной отрасли, вовлечение в развитие сельских поселений. Это и образованность наших людей, уровень престижа их работы. Образование сегодня для нас стоит на первом месте, и любые решения, принимаемые в отрасли, должны проходить через первых лиц на всех уровнях», – сказал Сергей Меликов. Войти в десятку лучших Продолжая заданную руководителем субъекта тему, Анастасия Зырянова заявила, что ранее руководством ведомства до регионов были доведены основные рекомендации и поручения по некоторым направлениям. Одно из них, которое актуально для Дагестана, – это ликвидация трехсменного режима обучения до 1 сентября 2023 года. «Второй вопрос – капремонт зданий школ. В Дагестане имеется высокая потребность в этом, однако нужно учитывать и специфику региона, отдаленность населенных пунктов, и потому очень важно уделять внимание обеспечению безопасности учащихся и педагогов без прерывания рабочего учебного процесса», – сказала Зырянова, напомнив, что Президентом РФ поставлена задача по вхождению образования страны в десятку самых качественных систем образования мира. «Мы должны понимать, что общий результат формируется от вклада каждого региона и муниципалитета, и образовательной организации. Сама система образования будет оцениваться по нескольким критериям: качество чтения в начальной школе – по этому показателю мы занимаем 1 место в мире. Второй критерий – качество школьного математического образования и естественных наук в 4-8 классах – тут мы также входим в десятку лучших. Третье исследование для определения в мировом рейтинге – исследования 15-летних школьников и их умение на практике применять знания, полученные в школе. Вот тут мы «проваливаемся», в связи с чем очень важно заниматься повышением функциональной грамотности детей», – подчеркнула замминистра просвещения РФ. Анастасия Зырянова затронула тему обновленных стандартов начального и общего образования, в рамках которых определены индикаторы, объемы знаний, которые должны получить ученики в том или ином классе. Коснулась замминистра и вопроса порядка утверждения в должности руководителей в сфере образования. Глава Дагестана напомнил, что многие из указанных вопросов были обсуждены еще в августе 2021 года на заседании Совета глав муниципальных образований. Тогда, по словам Меликова, в том числе была поставлена задача определить соответствующий порядок в части согласования и назначения на должности руководителей в сфере образования и здравоохранения. «Главам муниципалитетов говорилось о том, что подбор людей на подобные должности должен осуществляться по таким основным позициям: профессионализм и компетентность, соответствие занимаемой должности с учетом опыта работы», – обозначил приоритеты глава субъекта. По словам врио вице-премьера РД Мурада Казиева, работа в этом направлении в республике ведется и будет продолжена совместно с прокуратурой региона. В целях же обеспечения в дальнейшем единого подхода к назначению руководителей образовательных организаций республики Минобрнауки РД разработано соглашение о единой кадровой политике в сфере образования, в рамках которого учредители образовательных учреждений организуют проведение аттестаций в отношении руководителей и кандидатов на должности руководителей образовательных организаций. Это, по мнению Казиева, позволит выработать новую единую модель назначения руководителей образовательных организаций. Приоритетные направления системы образования О новациях федерального законодательства об образовании в части согласования назначения на должности руководителей муниципальных органов управления образованием рассказал также врио директора Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения РФ Максим Костенко. Он отметил, что определены девять приоритетных и основных направлений современной системы образования, являющимися магистральными направлениями, по которым можно достичь роста и качества развития образования, а, значит, – вхождение в десятку лучших систем образования мира. «Всем муниципалитетам нужно проанализировать ситуацию, провести инвентаризацию проблемных зон и факторов, мешающих достижению вышеуказанных целей, спланировать работу и организовать контрольную оценочную работу с каждой образовательной организацией», – сказал Костенко, добавив, что в республике есть хорошие практики: Гунибский, Сергокалинский и Хасавюртовский районы работают в таком формате, который позволяет им стать площадками для стажировки управленческих кадров системы образования. Со своей стороны Сергей Меликов отметил точечную работу руководства Минпросвещения РФ, которое сегодня уделяет внимание регионам вплоть до каждого отдельно взятого муниципалитета в нем. Руководитель субъекта напомнил, что в настоящее время образовательная система республики является одной из крупнейших среди субъектов РФ: в регионе работает свыше 2600 образовательных организаций всех уровней, в которых обучаются более 670 тыс. человек. И сегодня в республике есть целый ряд проблем, которые существенно влияют на качество образовательного процесса. Это и перегруженность объектов образования, и недостаточный уровень материально-технического и кадрового обеспечения, и многое другое. Значительная часть этих проблем имеет объективный характер и уже длительную историю. «В республике многое делается для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Строятся десятки школ и детских садов, ремонтируются спортзалы, приобретены сотни воркаут-площадок и школьных автобусов, в том числе за внебюджетные средства. Есть и большие планы: мы заявились вместе с Российским футбольным союзом на организацию проекта «Футбол в школе», разделяя тезис, что образование должно быть всесторонним, и, кроме того, способствовать еще и воспитанию детей», – подчеркнул Меликов. Однако, по словам главы региона, результаты проводимой работы далеко не по всем направлениям можно оценить как удовлетворительные. В частности, государство в рамках нацпроектов направляет значительные средства на развитие образования в Дагестане. Вместе с тем только примерно 20% из запланированных объектов образования введено в эксплуатацию в этом году. Также Глава Дагестана еще раз сделал акцент на качество возводимых объектов. «Здесь вопросы к главам муниципальных образований, и связаны они с тем, что неправильно выбрана площадка для строительства, неверно оценены возможности для технического присоединения и другие. Я буду обращаться в Минпросвещения РФ с просьбой перенести сдачу объектов с низкой степенью строительной готовности на сентябрь 2022 года – иначе они превратятся в долгострой», – сказал Сергей Меликов. О проблемных вопросах строительства и ввода в эксплуатацию объектов образования, возводимых в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование», а также о реализации программы капитального ремонта школ рассказал врио заместителя Председателя Правительства РД Манвел Мажонц. Он отметил, что до конца текущего года предусмотрен ввод в эксплуатацию 78 объектов образования (21 общеобразовательная и 57 дошкольных образовательных организаций). «На сегодняшний день завершено строительство 26 объектов. Это 1 школа, 16 детских садов, 9 яслей, из которых 9 объектов уже эксплуатируются. Завершение строительства и получение разрешения на эксплуатацию еще по 7 объектам (2 детских сада и 5 яслей) планируется осуществить до конца 2021 года. Несмотря на принимаемые меры, существуют риски несвоевременного завершения строительства и ввода в эксплуатацию до конца года 40 объектов образования (25 дошкольных и 15 общеобразовательных учреждений). Их строительная готовность составляет менее 90%, а по ряду объектов строительная готовность менее 10-15%. Это связано как с объективными обстоятельствами, о которых говорилось – труднодоступность, транспортная логистика, заболеваемость ковидом, удорожание строительных материалов. Также по причинам неоптимального предоставления земельных участков, некачественной проектно-сметной документацией, которая не позволила в сроки построить объект. Помимо этого, и неспособность ряда строительных организаций выполнить обязательства качественно и в срок», – сообщил Мажонц. Что касается ремонта школ, то в рамках исполнения указанного поручения Минобрнауки РД совместно с Министерством просвещения РФ проведена работа по сбору информации о потребности в проведении капитального ремонта общеобразовательных организаций региона. Из 598 школ, здания которых требуют проведения капитального ремонта, Минобрнауки РД в адрес Минпросвещения РФ направлены заявки на участие в мероприятии по проведению капремонта на 284 школы, которыми представлена проектно-сметная документация на общую сумму порядка 5,1 млрд рублей. Комментируя выступление, Сергей Меликов отметил остроту проблемы, внимание которой уделяется в том числе и парламентом страны. В рамках депутатского контроля по поручению Председателя Государственной Думы РФ ее депутаты провели работу на ряде объектов образования республики. В том числе речь шла об одном из детсадов в Махачкале, который уже долгое время как построен и оборудован, но до сих пор не введен в эксплуатацию. «Это халатное отношение к делу, когда у заказчика своя позиция, у подрядчика – своя, а в итоге дело не доведено до конца. И никто не хочет нести ответственность. Такая же ситуация и по ряду других объектов дошкольного образования. К примеру, детский сад по адресу Небесная, 39. Новый сад, но использовать его нельзя, так как подвал в воде. Считаю, что очень важно установить персональную ответственность, в том числе глав муниципальных образований. Мы же и дальше будем контролировать этот процесс, в том числе используя новые полномочия, которые позволяют нам контролировать исполнение бюджета», – заявил депутат Государственной Думы РФ Бийсултан Хамзаев. Председатель Комитета Народного Собрания РД по образованию и науке Елена Павлюченко среди причин несвоевременного ввода в строй новых зданий назвала, помимо выше озвученных, и наличие бюрократических преград: «Считаю, надо поменять устаревшие подходы, прежде всего, при оформлении ПСД на строительство и капитальный ремонт школ, учитывая современные требования». При этом Павлюченко предложила для организации депутатского, общественного контроля за ходом строительства и вводом в эксплуатацию объектов образования включить в процесс не только депутатов всех уровней, но и членов и экспертов регионального штаба Общероссийского народного фронта, представителей Ассоциации педагогов республики, родительского сообщества. «Если мы будем подключаться к контролю, будет меньше вопросов по освоению денежных средств. Причем подключаться не в целях критики, а в целях взаимопомощи», – сказала депутат. Останавливаясь на программе капитального ремонта школ, председатель профильного комитета парламента заявила о необходимости утверждения критериев качества проводимых работ, которые должны быть едиными и обязательными для всех школ региона и будут включать современное оборудование, мебель, программное обеспечение. Особое внимание при этом обращено на ремонт и оснащение пищеблоков, которые должны быть учтены при разработке сметной документации. Обращаясь к проекту Концепции развития образования в Республике Дагестан до 2030 года, Сергей Меликов напомнил, что этот документ должен определить вектор развития образования и приоритетное направление образовательной политики в регионе. При этом, чтобы дать старт этой концепции, принято решение 2022 год объявить Годом образования в Республике Дагестан. Резиденция Главы РД – для одаренных детей «Важным условием эффективной реализации политики является согласованность органов управления различных уровней. Образование – это не проблема Министерства образования, это задача, которая стоит перед всеми: и перед строителями, и перед депутатами, и перед учителями, и перед главами муниципальных образований. Это наша общая задача. В этих целях необходимо принять соответствующее изменение в законодательстве», – сказал Меликов. Руководитель республики также прокомментировал передачу резиденции Главы РД под строительство Центра выявления и поддержки одаренных детей. «Сегодня мы видим, что есть необходимость в этом земельном участке у нашего образовательного сообщества. Во всех республиках есть образовательные центры по модели «Сириуса», а у дагестанских детей его нет. Вместе с тем наши дети одерживают победы на всероссийских конкурсах. Так давайте предоставим детям условия для еще большего развития. Кроме того, мы должны предусмотреть мероприятия по развитию детского отдыха, военно-патриотических смен. Год образования должен дать импульс для развития концепции образования до 2030 года», – сказал Меликов. Далее врио министра образования и науки Республики Дагестан Яхья Бучаев представил проект Концепции развития образования в РД, синхронизированную со стратегическими документами Российской Федерации в сфере образования. Документ создан для повышения качества образования и эффективности региональной и муниципальной системы управления образованием. Его стратегическая цель – формирование комфортной образовательной среды, направленной на выявление и развитие потенциала личности. Концепция, при подготовке которой проведен анализ всех уровней образования, будет представлена на экспертное обсуждение и до конца 1 квартала 2022 года доведена в окончательном варианте. В продолжение доклада врио министра назвал важной задачей в развитии современной системы общего образования выстраивание целостной системы формирования механизма управления кадровым потенциалом. По его словам, в республике начинается процедура согласования назначения руководителей муниципальных органов управления в сфере образования. Также Бучаев добавил, что министерство в пилотном режиме включилось в реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Он позволяет создать новую гибкую модель системы подготовки квалифицированных кадров республики, отвечающую современным потребностям отраслей экономики, и решает проблему трудоустройства выпускников СПО региона. Завершая обсуждение, руководитель Дагестана призвал глав муниципальных образований республики сосредоточить усилия на тех вопросах, которые на сегодняшний день обозначены в качестве проблемных.

