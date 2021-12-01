Висампаша Ханалиев занял должность исполняющего обязанности ректора ДГМУ

Соответствующий приказ за подписью министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на видеоселекторном совещании сегодня озвучила руководитель Департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Людмила Летникова. Участие в представлении и.о. ректора приняли заместитель председателя правительства Мурад Казиев, первый заместитель председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий, проректоры ДГМУ.

«Висампаша Юсупович для вас человек не новый. Он в свое время окончил Дагестанский медицинский институт, имеет стаж работы в практическом здравоохранении, руководит кафедрой ДГМУ, имеет опыт работы в законодательном собрании Дагестана. Уверены, что работа коллектива под руководством Висампаши Юсуповича будет успешной.

Дагестанский государственный медицинский университет имеет длительную историю с даты создания, и занимает в рейтинге вузов стойкую позицию. Однако необходимо обратить внимание, что первоочередной задачей коллектива вуза является подготовка кадров, в том числе в период пандемии, и исполнение поручений президента РФ по 100% трудоустройству выпускников, которые обучались в вузе. Для этого необходимо наладить работу с субъектами, которые давали целевые направления абитуриентам, по их возврату на места и обязательно предусмотреть штрафные санкции, которые начали действовать с 2019 года. Мы хотели бы через какое-то время увидеть те направления, которые коллектив с новым ректором видит на год, и надеемся на успешную работу», - отметила Летникова.

В свою очередь, Ханалиев выразил благодарность Министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко, Главе РД Сергею Меликову и председателю НС РД Зауру Аскендерову за поддержку его кандидатуры. «Для меня сегодня очень волнительный день – на меня возлагается очень большая ответственность и в то же время это огромное доверие. Понимаю всю важность задач, стоящих в настоящее время перед Дагестанским государственным медицинским университетом. Я сам – выпускник этого вуза и очень этим горжусь. Медицинский университет очень важен для нашего региона и всей страны. Благодаря талантливым ученым и высококвалифицированным преподавателям, университет подготовил десятки тысяч врачей для Дагестана и других регионов нашей страны и зарубежья. Научные разработки, открытия, сделанные в стенах нашего вуза, сегодня успешно применяются в практическом здравоохранении для лечения больных. Сегодня в университете обучается около 8 тысяч студентов, а это медицинские кадры, от которых зависит наше с вами здоровье и на которые практическое здравоохранение возлагает большие задачи. Моя задача, вместе с коллективом, так же, как и предыдущие руководители вуза, сделать университет узнаваемым и авторитетным. Для этого нам придется много работать. В ближайшее время мы определимся с тем, как будем формировать дальнейшую стратегию развития университета и решать задачи, озвученные вами, Людмила Ивановна. Надеюсь, в этом меня поддержат и мои коллеги. Не сомневаюсь, что вместе мы сможем объединить творческую энергию коллектива и достойно продолжим лучшие традиции научной и образовательной школ вуза по совершенствованию профессионального медицинского образования и подготовке высококвалифицированных специалистов для системы нашего здравоохранения. Уверен, что вместе у нас все получится! Со своей стороны обещаю сделать все, чтобы оправдать доверие, оказанное мне руководством Министерства здравоохранения России, нашей Республики и парламента Дагестана», - сказал Висампаша Ханалиев.

Вице-премьер РД Мурад Казиев в своем выступлении тоже отметил большой практический опыт и.о. ректора ДГМУ: «Висампаша Юсупович работал практическим врачом, имеет опыт преподавательской работы и уже второй созыв является председателем Комитета по здравоохранению и социальной политике Народного Собрания РД. Это очень высокоподготовленный человек, который, я уверен, сможет выполнить все задачи, которые перед ним ставит Министр здравоохранения РФ, Глава РД и общество. Желаю Висампаше Юсуповичу удачи на новом месте работы и надеюсь на плотное плодотворное сотрудничество».

Первый заместитель председателя Народного Собрания РД Юрий Левицкий рассказал о том, что знаком с Висампашой Ханалиевым давно, со времен работы постоянным представителем РД при Президенте РФ. «К нам часто обращались наши земляки с просьбой оказать помощь в лечении различных заболеваний. Висампаша Юсупович, будучи заместителем генерального директора одного из крупнейших клинических центров в Москве, всегда оперативно откликался на все просьбы и оказывал нашим землякам всевозможное содействие. Я уверен, что он многое сделает для развития здравоохранения, медицинской науки и нашего медицинского университета. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь, на поддержку Народного Собрания, помощь коллег депутатов. Вам желаю успехов в этой работе, а коллектив университета прошу поддержать нового руководителя», - заключил он.