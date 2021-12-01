ЗАМАНА - В селе Новомехельта планируют реализовать крупный инвестпроект

В селе Новомехельта планируют реализовать крупный инвестпроект

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01 декабря, 2021. Среда 14:41
В селе Новомехельта планируют реализовать крупный инвестпроект

Во вторник, 30 ноября, в Новолакский район с рабочим визитом прибыла делегация представителей проекта ООО «Русские ярмарки». Инвесторы ведут переговоры с региональными и местными властями для реализации на территории с. Новомехельта крупного инвестпроекта агропромышленной направленности «Нагорный».

В селе Новомехельта планируют реализовать крупный инвестпроект
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Для обсуждения реализации проекта в местной администрации собрались инвесторы, глава района и делегация местных жителей с.Новомехельта. На открытой площадке первые отвечали на вопросы сельчан о выгоде реализации данного проекта.

Инвесторы отмечают, что уже составлена примерная схема проекта, а планируемая площадь освоения составит – 137 га. На отведённой территории планируется построить: мечеть, парковки, складские и производственные помещения, парковые зоны, контейнера, цеха для производства обуви, женских сумок и перчаток, детские игровые площадки, фуд-корты и многое другое.

«Реализация данного проекта позволит создать новые рабочие места, поддержать местного производителя с возможностью выхода на рынки других регионов страны, а также улучшить качество жизни населения путём получения налоговых доходов в местный бюджет», - сообщают представители администрации Новолакского района. При этом в муниципалитете отметили, что проект будет реализован  только с учётом мнения местных жителей.

 

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