Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В рамках постоянной рубрики «Золотая молодежь РД» министерство образования и науки Дагестана рассказывает об учащемся 11-го класса Дербентской гимназии №20, который выиграл со своим проектом «Лагерь для всех – единство разных» в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 миллион рублей.

Абульфез Бабаев планирует организовать в своей школе клуб друзей-единомышленников, которые хотят принять участие в конкурсе в следующем году. «Думаю, смогу поделиться с другими своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже наступило! Успешная карьера теперь начинается за школьной партой!» – считает юноша.

По словам Бабаева, создание Центра «Альтаир» в республике для поддержки одаренных детей будет способствовать подготовке российской интеллектуальной элиты: «В Дагестане есть дети, которые одарены по-разному, и этот центр будет очень важным направлением в подготовке одаренных ребят».

Абульфез Бабаев – активный участник конкурсов различного уровня. Он победитель республиканского конкурса исследовательских работ «Науки юношей питают – 2020», Всероссийского творческого конкурса «25 Олимпиада», Всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное Достояние России», призер Всероссийских конкурсов исследовательских работ «Мой вклад в величие России» и «История местного самоуправления». Абульфез Бабаев также является председателем Совета школьников и студентов при Минобрнауки РД, отметили в ведомстве.