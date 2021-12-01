ЗАМАНА - Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

Автор
01 декабря, 2021. Среда 13:52
Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»

В рамках постоянной рубрики «Золотая молодежь РД» министерство образования и науки Дагестана рассказывает об учащемся 11-го класса Дербентской гимназии №20, который выиграл со своим проектом «Лагерь для всех – единство разных» в финале Всероссийского конкурса «Большая перемена» 1 миллион рублей.

Дагестанский школьник выиграл 1 миллион на Всероссийском конкурсе «Большая перемена»
Информация

Абульфез Бабаев планирует организовать в своей школе клуб друзей-единомышленников, которые хотят принять участие в конкурсе в следующем году. «Думаю, смогу поделиться с другими своим опытом. Роль наставника в конкурсе – большая. Время больших перемен уже наступило! Успешная карьера теперь начинается за школьной партой!» – считает юноша.

По словам Бабаева, создание Центра «Альтаир» в республике для поддержки одаренных детей будет способствовать подготовке российской интеллектуальной элиты: «В Дагестане есть дети, которые одарены по-разному, и этот центр будет очень важным направлением в подготовке одаренных ребят».

Абульфез Бабаев – активный участник конкурсов различного уровня. Он победитель республиканского конкурса исследовательских работ «Науки юношей питают – 2020», Всероссийского творческого конкурса «25 Олимпиада», Всероссийского конкурса талантливой молодежи «Национальное Достояние России», призер Всероссийских конкурсов исследовательских работ «Мой вклад в величие России» и «История местного самоуправления». Абульфез Бабаев также является председателем Совета школьников и студентов при Минобрнауки РД, отметили в ведомстве.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top