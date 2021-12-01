ЗАМАНА - Яхья Бучаев: Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты

Яхья Бучаев: Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты

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01 декабря, 2021. Среда 09:59
Яхья Бучаев: Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты

В сентябре 2022 года в Дагестане начнет функционировать Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Альтаир» по модели образовательного центра «Сириус». О формате центра и работе с одарёнными детьми в интервью программе «ЦУР на неделе» рассказал врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев.

Яхья Бучаев: Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты
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По словам врио министра, 99% детей до пяти лет обладают врождённой одаренностью. А возрастет или, напротив, сойдет на нет их одаренность, зависит от условий системы образования, в которые они попадают. Для поддержки юных талантов государство открывает подобные центры. Выявляют одаренных детей в Дагестане путем Всероссийской олимпиады школьников.

«Инициатива создания во всех регионах до 2024 года центров по модели образовательного центра «Сириус» принадлежит президенту страны Владимиру Путину. С первого года работы сочинского центра огромное количество школьников, прошедших там интенсивы от лучших учителей страны, показали высокие результаты на заключительном этапе ВсОШ. Раньше образовательные смены по модели «Сириуса» проводились на базе дагестанских вузов, единого центра с оборудованием не было. Глава республики Сергей Алимович Меликов принял решение передать создаваемому Центру выявления и поддержки одаренных детей резиденцию Главы Дагестана в Тарки-Тау. Распоряжение о передаче подписано, сейчас Правительство республики формирует проект учебного корпуса и общежитий на 240 мест. Ввод в эксплуатацию планируется в сентябре 2022 года», - рассказал Яхья Бучаев.

Самое важное – занятия для детей будут проводиться бесплатно.

«Ежемесячно 200 учащихся сумеют обучаться в центре. Обучение бесплатное. Занятия будут проходить по трем направлениям: науке, искусству и спорту. Отбор пройдет по всем муниципалитетам республики. Смены будут проходить регулярно и для разных классов, поэтому мы не установим высокий порог на входных олимпиадах. Наша задача - дать возможность как можно большему количеству учащихся раскрыть таланты и попробовать свои силы в центре», - отметил Бучаев.

Кроме того, врио министра добавил, что министерство образования и науки РД планирует строительство не менее 10 мини-футбольных полей в год на базе общеобразовательных учреждений. Строительство запланировано на 2022-2024 годы в рамках нацпроекта «Образование».

 

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