В Кизлярском районе прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ муниципалитета

Накануне на базе Краснооктябрьской школы имени Расула Газматова прошло чествование высоко мотивированных учащихся школ Кизлярского района, сообщили информагентству в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что среди учащихся были победители предметных олимпиад, лауреаты научно-исследовательских конкурсов и конференций, дипломаты исполнительских конкурсов, призеры художественных выставок, юные спортсмены.

После приветственной речи церемонию вручения Благодарственных писем провели Глава Кизлярского района Аким Микиров, депутат Государственной Думы восьмого созыва ВПП «Единая Россия» Бийсултан Хамзаев, депутат Народного Собрания РД седьмого созыва ВПП «Единая Россия» Вагиф Абдуллаев и председатель Собрания депутатов МР «Кизлярский район» Нурудин Кахиров.

Перед началом торжественной части директор школы Гаджимурад Исмаилов показал гостям работу школьной столовой, организацию горячего питания для 313 учащихся 1–4 классов Краснооктябрьской школы. В ходе экскурсии по школе были осмотрены спортивный зал, кабинеты по технологии, школьный краеведческий музей, где депутатам рассказали про охват учащихся внеурочной работой, выявляющей у детей разносторонние таланты.

Особое внимание гостей привлекли выставки, посвященные традициям и обычаям народов Дагестана. Основная их тематика посвящена Расулу Гамзатову, чье великое имя с гордостью носит образовательное учреждение.

Одаренных детей школ муниципалитета наградили за высокие достижения в учебе и спорте.

Глава Кизлярского района Аким Микиров обратился к собравшимся с приветственной речью. В своем выступлении он отметил ключевые направления в образовательной политике района, среди которых приоритетными являются реализация эффективных механизмов сопровождения одаренных, способных, высокомотивированных детей.