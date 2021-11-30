Жителей города беспокоили вопросы улучшения социального комфорта и развития инфраструктуры. Так, психолог детского сада № 14 «Радуга» Зира Султанова, которая работает с детьми с ОВЗ, обратилась к парламентарию с просьбой поддержать возобновление программы «Доступная среда». Только в данном учреждении 12 детей с ОВЗ.



Учитель родного языка Патимат Омарова обратилась с целью содействия в обеспечении учеников методическими, дидактическими пособиями по родным языкам. Методист дошкольного образования Зоя Менх рассказала о необходимости частичного ремонта в Детском саде № 10. Среди обращений были также вопросы по вывозу ТКО, а также по проблеме бродячего скота.



Все обращения депутат Султан Хамзаев взял на личный контроль. В ближайшее время парламентарий обратится с депутатскими запросами во все необходимые инстанции для максимально оперативного решения озвученных проблем.



«Исполнительная и законодательная власть должны работать в синергии. Важно, чтобы поднимаемые на этих встречах вопросы, требующие оперативного реагирования чиновников на местах, моментально фиксировались и прорабатывались. Считаю такой формат максимально рабочим», – поделился по итогам приема депутат.