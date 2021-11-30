Путин не исключил новых мер поддержки граждан

Он напомнил о ряде уже принятых мер социальной поддержки граждан с небольшими доходами. В их числе единовременные выплаты пенсионерам и семьям, где растут школьники, другие меры по поддержке семей с детьми.

«Конечно, это не исчерпывающий перечень мер по поддержке граждан. Исходя из наших финансовых возможностей, будем прорабатывать и другие решения на этот счет», — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «ВТБ капитала» «Россия зовет!».

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России в связи с коронавирусом действует перечень мер поддержки, рассчитанных как на семьи с детьми, так и на бизнес. Он заявил, что это точечная поддержка и прежде всего ее получают те, у кого есть дети и неполные семьи.

22 августа глава государства предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам в стране в 2021 году по 10 тыс. рублей. Также по итогам 2021 года он предложил осуществить военнослужащим единовременную выплату в среднем в размере 15 тыс. рублей, а через два дня поручил распространить эту меру на курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

Помимо этого, президент поручил выплатить по 10 тыс. рублей семьям с детьми от шести до 18 лет.

Так, на 14 сентября единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей получили 39,3 млн российских пенсионеров. Кроме того, к 1 сентября пособие на детей школьного возраста получили 20,6 млн граждан. Общая сумма выплат составила 206 млрд рублей.