ЗАМАНА - Дагестанцы приглашаются на XI  Съезд некоммерческих организаций России

Дагестанцы приглашаются на XI  Съезд некоммерческих организаций России

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30 ноября, 2021. Вторник 16:02

Представители органов власти, некоммерческих организаций и социальных предприятий Республики Дагестан приглашаются к участию в работе  XI  Съезда некоммерческих организаций России –  одного из ключевых мероприятий в сфере развития некоммерческого сектора, которое состоится 1-2 декабря 2021 года на площадке Центрального дома культуры железнодорожника (ЦДКЖ) по адресу г. Москва, Комсомольская площадь, дом 4.

XI Съезд НКО России пройдет в новом для подобных мероприятий формате: пленарные сессии в стиле выступлений TEDx, экспресс-п

Дагестанцы приглашаются на XI  Съезд некоммерческих организаций России
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резентации региональных практик, биржа субконтрактов, семинары-практикумы, дискуссионные площадки и многое другое. Программа Съезда включит в себя более 15 разноформатных мероприятий.

Новыми станут и тематики Съезда. Помимо актуальных тем государственной политики в сфере развития некоммерческого сектора, впервые на Съезде НКО России будет представлена концепция организации деятельности некоммерческих организаций территорий по принципу социальных экосистем и кластеров, а также подходы к оценке социального воздействия таких систем. 

Важной составляющей одиннадцатого Съезда станет формирование тезисов для совершенствования законодательства в сфере деятельности некоммерческих организаций, в т.ч. связанных с созданием федеральной и региональных стратегий и программ развития НКО, новых необходимых регламентов в сфере предоставления финансовой, имущественной и информационной поддержки в регионах РФ. Рекомендации по итогам мероприятия будут систематизированы и направлены в Администрацию Президента РФ, Государственную Думу ФС РФ, Совет Федерации ФС РФ, Правительство РФ для дальнейшей проработки. 

Будет рассмотрена прикладная роль участия НКО в достижении национальных целей, а также российских и международных приоритетов в сфере устойчивого развития и повышения эффективности социально полезной деятельности. Делегатам Съезда будут представлены текущие обзоры крупных корпораций в сфере корпоративной социальной ответственности, которые планируется обсудить в части достижения социального результата через сотрудничество корпораций с некоммерческими организациями.

Более  подробно  с  информацией  о  Съезде,  Программой  и  вопросами  регистрации делегатов  можно  ознакомиться  на  официальном сайте  www.sjezd.rosnko.ru.   

Мероприятие пройдёт в формате COVID-FREE. На основании Указа Мэра Москвы от 21 октября 2021 No 62-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г.  No 68-УМ" для посещения мероприятий необходимо предъявить паспорт с соответствующим ему QR-кодом, свидетельствующим о проведённой вакцинации от коронавирусной инфекции.

Также на мероприятие допускаются делегаты, переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев и имеющие отрицательный результат ПЦР-теста. Срок действия ПЦР-теста должен составлять не более 72 часов с момента его регистрации.

Организатор Съезда – Общенациональный союз некоммерческих организаций  (www.rosnko.ru). 

Соорганизаторы: Российская муниципальная  академия,  Общественный  совет  информационного  развития  «Росинформразвитие»,  Российское  Агентство  развития информационного  общества  «РАРИО». 

Генеральный партнер: АНО «Цифровая трансформация». 

Стратегический партнер: Фонд региональных социальных программ «Наше будущее».

 

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