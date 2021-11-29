Руководитель Управления Росреестра по РД Арсен Пирмагомедов ознакомил участников с запуском нового механизма по повышению качества оказания государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав в отношении жилья и сопутствующих к нему объектов недвижимости.

Механизм позволяет значительно упростить и ускорить процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков, но не снимает с них ответственности за достоверность представляемых сведений.

«Разработанный Росреестром и принятый Госдумой закон значительно упрощает регистрацию недвижимости для застройщиков, но не уменьшает требований к документации, а это и техническая документация, и правоустанавливающие документы. На сегодня я не могу не отметить низкое качество подаваемых документов, что существенно осложняет регистрацию.

Теперь разрешение на ввод в эксплуатацию становится основанием для постановки на кадастровый учет и регистрацию права на него в едином государственном реестре недвижимости», - подчеркнул руководитель Управления.

Вместе с тем, Арсен Пирмагомедов пояснил, что сейчас государственный орган, который ввел объект в эксплуатацию, направляет в Росреестр только заявление о постановке на кадастровый учет, а девелопер регистрирует права в ЕГРН. Благодаря нововведениям закон отменяет эту обязанность для застройщиков, теперь госорган направляет документы как для постановки на кадастровый учет, так и для регистрации прав. После чего застройщик может получить выписку из реестра о постановке объекта на учет и регистрации прав. Нововведение не распространяется на многоквартирные дома, построенные на средства дольщиков, так как права собственности в этом случае возникают на отдельные квартиры.

Также он рассказал, что на сегодняшний день предусмотрено сокращение сроков до 20 дней на предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов для целей строительства жилья и сопутствующих к нему объектов.

Заместитель руководителя Управления Росреестра по РД Рашидхан Абдуллаев отметил, что сокращение сроков рассмотрения заявлений предусмотрено при их подаче только в электронном виде. Но низкое качество входящего материала при оказании услуги по постановке на учёт многоквартирного дома может привести к задержкам и отклонению регистрационных действий.

В завершение обсуждения Манвел Мажонц, выслушав все предложения участников, отметил, что новые мероприятия позволят дагестанцам прозрачно приобретать объекты на рынке недвижимости, смогут в полной мере защитить интересы покупателей и исключить возможность попасть в руки недобросовестных застройщиков.

Во встрече приняли участие директор Кадастровой палаты Апанди Дагуев, врио министра по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов, президент Ассоциации СРО «Гильдия строителей СКФО» Али Шахбанов, представители Минстроя РД и строительных компаний.