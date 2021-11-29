«Как и договаривались с вами во время выборов, буду проводить личные приемы во время своих выездных рабочих дней. Нет ничего лучше, чем наладить прямой контакт с людьми, узнать о проблемах и чаяниях своих земляков, предложить свою помощь в решении насущных вопросов», – обратился к своим избирателям Хамзаев. Записаться на прием к депутату можно по номерам горячей линии: 8 (961) 278-05-05 и 8 (961) 277-05-05.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев проведет личный прием граждан в 6 районах и городах Дагестана
- Автор Мадина
- 29 ноября, 2021. Понедельник 16:03
Депутат Государственной думы Султан Хамзаев в ходе предстоящей региональной недели проведет прием избирателей в Кизляре, Кизлярском районе, Хасавюрте, Махачкале, Каспийске и Ногайском районе. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
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