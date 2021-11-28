Сергей Меликов поздравил женщин Дагестана с Днём матери

Дорогие женщины, матери, бабушки!

От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – Днём матери!

Говоря словами выдающейся женщины, народной поэтессы Дагестана Ф. Алиевой: «Мама» – чуть слышное слово, а в нем столько добра и тепла…» Мама – первый и главный наставник, преданный друг, мудрый советчик, самый дорогой и близкий для каждого из нас человек.

О ней мы вспоминаем в самые светлые мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в трудные минуты на протяжении всего жизненного пути. Именно вы закладываете нравственный фундамент и культурные основы нашего общества, учите любви к родному краю, языку, культуре, воспитываете, наставляете, указываете верную дорогу в жизни.

Женщины-матери во многом определяют благополучие и будущее республики, всей страны. В культуре дагестанского многонационального народа большая семья во все времена считалась счастьем и подарком судьбы.

Вопросам поддержки материнства, семьи и детства, улучшению демографической ситуации, воспитанию подрастающего поколения государство неизменно уделяет приоритетное внимание. Мы будем еще активнее строить детские сады, школы, поликлиники, больницы, спортивные площадки, бассейны – создавать все условия для вашей самореализации.

Особые слова благодарности мы сегодня говорим и тем матерям, кто отдает все силы приемным и опекаемым детям. Низкий поклон за ваш каждодневный, кропотливый труд, безграничное терпение и душевную щедрость.

Желаю всем мамам нашей республики – совсем молодым и тем, кто уже воспитывает внуков и правнуков, всем женщинам, чтобы в их домах всегда жили тепло, уют и радость!

Глава Республики Дагестан