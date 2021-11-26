ЗАМАНА - Правительство Дагестана проработало с филиалом «Россети Северный Кавказ» - "Дагэнерго" вопрос сокращения продолжительности вынужденных отключений электроэнергии

Правительство Дагестана проработало с филиалом «Россети Северный Кавказ» - "Дагэнерго" вопрос сокращения продолжительности вынужденных отключений электроэнергии

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26 ноября, 2021. Пятница 16:01

Правительство Дагестана проработало с филиалом «Россети Северный Кавказ» - "Дагэнерго" вопрос сокращения продолжительности вынужденных отключений электроэнергии.

Правительство Дагестана проработало с филиалом «Россети Северный Кавказ» - "Дагэнерго" вопрос сокращения продолжительности вынужденных отключений электроэнергии
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Ежедневно продолжают к нам поступать обращения от жителей пригородных поселков Махачкалы об отключениях электроэнергии. Так, в связи с чрезмерной нагрузкой на подстанции «Шамхал» специалистами Россетей в целях стабилизации оборудования принято решение ввести временное ограничение потребления электроэнергии на подстанциях «Согратль», «НИИСХА» и «Полигон Солнца».

 

По этой причине временные трудности с энергоснабжением могут испытывать частично жители с. Новокули (Новострой) и частично г. Махачкала (приморская зона столицы, п. Кривая Балка, Сулак, Караман, Шамхал).

В настоящее время уже достигнута договоренность о сокращении продолжительности отключений и уменьшением их периодичности.

Для решения проблемы в конце декабря текущего года на подстанции «Шамхал» ожидается поставка нового силового трансформатора, работы по монтажу и подключению завершатся в январе 2022 года. Новый трансформатор позволит разгрузить имеющиеся нагрузки в электропотреблении.

 

Призываем с пониманием отнестись к временным неудобствам, которые сохраняют гарантированную поставку электроэнергии, а реализация мероприятий по замене трансформатора направлена на существенное улучшение и повышение надежности электроснабжения потребителей.

 

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