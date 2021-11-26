В Минцифры Дагестана прокомментировали предстоящие Игры будущего

Зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко дал старт заявочной кампании по выбору города – организатора Игр будущего – 2023, которые пройдут в одном или нескольких городах России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Игры будущего - это первый международный турнир по инновационным технологичным видам спорта. Они также включают в себя состязания по креативной работе в области информационных технологий, спорта, науки и образования.

Из сообщения следует, что основным критерием отбора является наличие спортивных объектов, концертных залов, выставочных павильонов и открытых пространств, которые можно адаптировать для проведения тематического турнира, способных принять не менее 300 тысяч участников и зрителей.

«Международное движение Игр будущего разворачивается на стыке спорта, технологий, инноваций и образования. В основе всех спортивных дисциплин будут новейшие достижения науки и техники. Сбор заявок, инспекционные туры, общение с заинтересованными регионами пройдут до мая следующего года. Победителя представим в мае на Всемирном саммите SportAccord в Екатеринбурге», – сказал Дмитрий Чернышенко.

Первым послом Игр объявлена команда Team Spirit, которая входит в топ мирового рейтинга киберспортсменов и является чемпионом мира The International 10. В составе команды – дагестанец Магомед Халилов.

Вице-премьер вручил участникам команды уникальный артефакт – сгенерированный NFT-токен на блокчейн-площадке «Сбера».

«Киберспорт стремительно входит в нашу жизнь, он уже сравним по популярности с футболом. Трансляции кибертурниров смотрят сотни миллионов фанатов. Такое мероприятие, как Игры будущего, это масштабное событие в жизни всех россиян, а также уникальная возможность для молодых и талантливых киберспотсменов. Учитывая высокую заинтересованность молодежи, мы планируем проведение в Дагестане в 2022 году чемпионата по киберспорту», - поделился замминистра цифрового развития Дагестана Рамазан Абдуллаев.