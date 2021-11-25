ЗАМАНА - Сулакский каньон и Дербент названы в числе самых посещаемых достопримечательностей СКФО

Сулакский каньон и Дербент названы в числе самых посещаемых достопримечательностей СКФО

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25 ноября, 2021. Четверг 15:22
Сулакский каньон и Дербент названы в числе самых посещаемых достопримечательностей СКФО

Более половины турпотока на Северный Кавказ приходится на оздоровительный туризм.

Сулакский каньон и Дербент названы в числе самых посещаемых достопримечательностей СКФО
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К такому выводу пришли эксперты СКФУ. Аналитические исследования показали, что свыше 60% туристского потока на Северный Кавказ – это любители санаторно-курортного отдыха, порядка 20% – лыжники, сноубордисты и альпинисты, а более 15% приходится на культурно-познавательный туризм.

— Высокий спрос на оздоровительный туризм связан не только с тем, что Северный Кавказ интересен россиянам как бальнеологический регион, но и инфраструктурными возможностями приема туристов, — поделился результатами экспертного анализа ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

Исследование также показало, что каждый второй турист, посетивший макрорегион, отдыхал в курортных городах Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводске. Самыми посещаемыми достопримечательностями региона стали Сулакский каньон, Дербент, Грозный, Приэльбрусье и Фиагдон. Что касается, горнолыжного туризма, то популярностью пользуются Приэльбрусье, Архыз и Домбай.

 

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