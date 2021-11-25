ЗАМАНА - Размер ряда студенческих стипендий дагестанских студентов будет увеличен в 3 раза

Размер ряда студенческих стипендий дагестанских студентов будет увеличен в 3 раза

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25 ноября, 2021. Четверг 15:12

Во время выступления на заседании Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию Сергей Меликов отметил, что необходимо всячески развивать систему мер по стимулированию образовательной и научной активности молодежи.

Размер ряда студенческих стипендий дагестанских студентов будет увеличен в 3 раза
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Так, в целях привлечения молодежи в науку в рамках грантовой поддержки в июне текущего года руководителем региона подписан Указ, которым увеличен размер грантов Главы РД.

Также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым учёным.

Кроме того, принято решение об увеличении размера стипендий имени Расула Гамзатова и имени Барият Мурадовой, а также стипендий Главы Дагестана студентам и аспирантам вузов республики с 1 января 2022 года.

"Стипендия увеличена с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, для аспирантов – с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей; для дагестанских студентов, обучающихся в вузах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. рублей", - сообщил глава региона, отметив, что таким образом поэтапно планируется стимулировать тех, кто получает образование.

 

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