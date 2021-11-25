ЦУР и РИА "Дагестан" обсудили вопросы эффективной системы обратной связи с населением

В рамках встречи обсуждены вопросы эффективной системы обратной связи с населением.

Руководитель ЦУР Дагестана Султан Абдуралимов рассказал о новых возможностях Центра и предстоящих планах на ближайшую перспективу.

«Наше взаимодействие в части своевременной реакции на обращения граждан накладывает на нас определенную ответственность перед жителями республики. Должна быть четкая система именно в работе с обращениями граждан. Кроме того, жители Дагестана могут оставить свою жалобу через голосового помощника «Яндекс» - Алиса. Навык этот разработал АНО «Диалог». С помощью него можно отправлять жалобу в органы исполнительной власти напрямую», – добавил Абдуралимов.

Магомед Магомедов отметил, что ЦУР является организацией, которая сейчас необходима для установления качественной обратной связи между населением и органами исполнительной власти.

В ходе встречи Магомедов также рассказал о дополнительных возможностях нового сайта РИА Дагестан, который будет запущен до