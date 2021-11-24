ЗАМАНА - Продолжается приём заявок на Премию общественного признания для дагестанской молодежи, проживающей в Москве

Продолжается приём заявок на Премию общественного признания для дагестанской молодежи, проживающей в Москве

Автор
24 ноября, 2021. Среда 17:19

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан впервые проводит Премию общественного признания для актива дагестанской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей в городе Москве.

Продолжается приём заявок на Премию общественного признания для дагестанской молодежи, проживающей в Москве
Информация

Целью которой является поддержка представителей дагестанской молодежи, проживающей и обучающейся в образовательных организациях высшего образования города Москвы, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В рамках Премии предусмотрены 5 номинаций: «Молодой ученый года»; «Студент года»; «Спортсмен года»; «Общественник года»; «Доброволец года». В каждой номинации будут определены 2 лауреата и 1 победитель, которые будут награждены памятными и ценными призами от организаторов и партнеров мероприятия.

Участниками Премии могут стать студенты/курсанты, общественники, спортсмены, молодые предприниматели, руководители общественных объединений из числа представителей молодежи Республики Дагестан, проживающей в городе Москве. Заявки принимаются в срок до 29 ноября на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Подведение итогов Премии состоится 6 декабря в г. Москва, Общественная Палата Российской Федерации (5этаж).

 

Прочитано 47 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top