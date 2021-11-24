Продолжается приём заявок на Премию общественного признания для дагестанской молодежи, проживающей в Москве

Министерство по делам молодежи Республики Дагестан впервые проводит Премию общественного признания для актива дагестанской молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей в городе Москве.

Целью которой является поддержка представителей дагестанской молодежи, проживающей и обучающейся в образовательных организациях высшего образования города Москвы, имеющих особые достижения в области науки, творчества, спорта, студенческого лидерства, общественной деятельности и добровольчества.

В рамках Премии предусмотрены 5 номинаций: «Молодой ученый года»; «Студент года»; «Спортсмен года»; «Общественник года»; «Доброволец года». В каждой номинации будут определены 2 лауреата и 1 победитель, которые будут награждены памятными и ценными призами от организаторов и партнеров мероприятия.

Участниками Премии могут стать студенты/курсанты, общественники, спортсмены, молодые предприниматели, руководители общественных объединений из числа представителей молодежи Республики Дагестан, проживающей в городе Москве. Заявки принимаются в срок до 29 ноября на электронный адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Подведение итогов Премии состоится 6 декабря в г. Москва, Общественная Палата Российской Федерации (5этаж).