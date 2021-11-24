В Дагестане завершено строительство высокотехнологичного рисоперерабатывающего завода

Республика Дагестан занимает второе место в Российской Федерации по объему производства риса. Посевная площадь этой культурой в текущем году составила 25,5 тысяч гектаров.

В рамках реализуемых системных мер по развитию данного приоритетного для АПК региона направления в 2020 году удалось выйти на рекордный за всю историю Дагестана показатель и получить 111 тысяч тонн риса-сырца.

Серьезная поддержка оказывается возрождению мелиоративного комплекса по линии Минсельхоза РФ через ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» задействованы и возможности бюджета Республики Дагестан. Осуществляются другие программные меры по стимулированию развития отрасли рисоводства Дагестана, в том числе и в части строительства рисоперерабатывающих заводов.

21 ноября первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов в сопровождении начальника УСХ Кизлярского района Раисат Алиловой ознакомился с ходом строительства рисоперерабатывающего завода в ООО «Мареновский».

Инвестиционный проект по возведению крупного и высокотехнологичного завода практически завершен. Мощность составляет 5 тонн рисовой крупы в час или 40 тонн в смену. В настоящее время специалистами из Турции и Китая ведутся пусконаладочные работы заключительной стадии. По словам руководителя хозяйства Амира Омарова, завод построен в течение года, применены технологии известных мировых компаний в сфере рисопереработки. Уже получены первые пробные партии рисовой крупы.

Комментируя увиденное, первый заместитель руководителя аграрного ведомства отметил, что это 4-й дагестанский рисовый завод, введенный в эксплуатацию за последние несколько лет. Особенность данного проекта в том, что он возведен в рекордно короткие сроки, буквально все составляющие установленного технологического оборудования вплоть до каждого винтика от завода поставщика, в конструкции нет деталей от сторонних производителей. Данный завод сегодня выступает одним из самых высокотехнологичных и крупнейших в своем роде в Республике Дагестан.

«Минсельхозпрод РД наряду с вниманием к развитию сырьевого направления предпринимает меры и по стимулированию строительства перерабатывающих производств. Еще несколько лет назад весь произведенный в Дагестане рис приходилось вывозить на переработку в соседние регионы. Сегодня положение оптимистичное, мощности четырех крупных заводов позволяют перерабатывать на территории самой республики значительный объем выращиваемого в Дагестане риса. А это дополнительные рабочие места, налооблагаемая база и добавленная стоимость. Только работая в таком формате можно рассчитывать на эффективную деятельность отрасли», — отметил Шарип Шарипов.

Далее он напомнил о серьезной проблеме, с которой столкнулись рисоводы в текущем году. Во время уборки на протяжении долгого периода шли непрекращающиеся дожди, которые превысили в 3 раза среднемесячные многолетние нормы характерных для этого региона осадков. Это не позволяло полноценно заводить уборочную технику на переувлажненные поля, в связи с чем затянулись сроки уборки «белого зерна». Были привлечены рисоуборочные комбайны на гусеничном ходу из соседних регионов, для уборки использовался каждый погожий час.

«Пока в Дагестане убрано 22,5 тысяч гектаров рисовых чеков, при благоприятных погодных условиях рассчитываем до конца ноября завершить уборку риса. На сегодняшний день намолочено около 100 тысяч тонн белого зерна. Если брать в расчет среднюю урожайность гектара в 43 центнеров, то надеемся с оставшихся площадей собрать от 10 и более тысяч тонн риса. Есть надежда, что в 2021 году немного превысим прошлогодний рекордный урожай», — сказал Шарип Шарипов.

В завершение разговора, он еще раз напомнил о том, что сегодня главная задача повысить продуктивность дагестанского рисового поля: «Необходимо широко внедрять в практику современные агротехнологии, привлекать лучших специалистов, приобретать современные рисоуборочные комбайны и другую сельхозтехнику. В таком ключе видится дальнейшее развитие этой стратегической для Дагестана отрасли сельского хозяйства».