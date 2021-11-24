До конца года в Дагестане планируют сдать в эксплуатацию 31 объект образования

В мероприятии приняли участие врио заместителя Председателя Правительства Дагестана Манвел Мажонц, врио министра образования и науки РД Яхья Бучаев, начальник Управления Правительства РД по капитальному строительству Магомед Азизов и другие.



На совещании обсуждалась динамика открытия объектов создаваемых в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография. Отдельно были рассмотрены объекты, у которых имеются риски срыва.

Манвел Мажонц отметил, что в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» на территории республики в 2021 году осуществляется строительство 33 школ и 57 садиков.



Было отмечено, что на строительство школ в целях ликвидации обучения трехсменного режима предусмотрено строительство 27 объектов на 13 378 ученических мест, из них в 2021 году запланирован ввод в эксплуатацию 19 объектов на 9 566 ученических мест, из которых 4 объекта на 840 ученических мест уже сданы в эксплуатацию. По 8 объектам образования плановый срок ввода в эксплуатацию установлен до конца 2022 года. По 15 объектам, с плановым сроком ввода в эксплуатацию в 2021 году, имеется риск ввода в эксплуатацию до конца 2021 года по причине труднодоступности отдельных объектов, расположенных в горной местности, и особенностями природно-климатических условий (невозможность ведения строительных работ в осенне-зимний период).



По отдельным объектам возникла необходимость внесения изменений в проектную документацию и возникла потребность в дополнительном финансировании в связи со значительным, более чем 30%, удорожанием строительных материалов.



Как пояснил врио министра образования и науки РД Яхъя Бучаев, по ряду объектов имеется уже 100%-я строительная готовность. В настоящее время ведется работа по сбору документации для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию и передачи их в муниципальную собственность для получения лицензии на осуществления образовательной деятельности.



В завершении Сергей Кварцов обратил внимание участников на необходимость со стороны заинтересованных органов власти принятия всех необходимых мер для обеспечения ввода в эксплуатацию объектов образования в установленные сроки в соответствии с графиком работ.