Концепцию развития образования в РД обсудили на заседании Совета при Главе Дагестана

Главными темами обсуждения на заседании Совета стали: концепция развития образования в РД до 2030 года и организация воспитательной работы в образовательных организациях республики.



Как отметил глава региона, 2021 год стал годом определенного изучения ситуации, в которой находится сфера образования республики, выработки принципиальных позиций для дальнейшего ее развития.



На заседании Сергей Меликов озвучил решение объявить в Дагестане 2022-й год Годом образования. Соответствующий указ уже подписан. В связи с этим Глава Дагестана поручил сформировать план мероприятий и создать соответствующий оргкомитет, в состав которого войдут представители органов всех ветвей власти, научных и образовательных организаций, общественности республики. «Без образования и науки, без компетентных специалистов мы с вами никакую стратегию не реализуем и развития не получим», – отметил глава региона.



Говоря о концепции развития образования в Республике Дагестан до 2030 года, глава республики отметил, что очень важно с самого начала обеспечить ее синхронизацию с положениями Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 года и на плановый период до 2030 года.



Среди основных задач государственной политики в сфере образования в республике по-прежнему остается обеспечение права граждан на образование. Причем это образование должно быть высокого качества, а учреждения образования – доступны для всех. Это касается всех видов и уровней образования.



При этом Сергей Меликов напомнил, что сегодня государство продолжает давать мощный ресурс в форме национальных проектов для качественного рывка в развитии системы образования, расширения образовательной инфраструктуры, материально-технического оснащения образовательных организаций.



Вместе с тем Глава Дагестана констатировал имеющиеся проблемы в данном направлении и отметил, что нужно менять подходы не только к теории образования, но и к практике. Кроме того, по мнению главы региона, необходимо соблюдать оптимальный баланс между расходами на новые стройки и на поддержание в нормальном состоянии действующих учреждений.



«Нам надо выработать четкий управленческий механизм, направленный на повышение эффективности такой деятельности. Владимир Владимирович Путин заявил о необходимости отработки программы капитального ремонта всех школ в стране. С этого и надо начинать. Материальную базу нужно создавать. И в этом плане мы в Дагестане пошли дальше, объединяя концепцию строительства, капитального и текущего ремонта всех объектов образования. Причем капитальный ремонт будет предусматривать не только замену электросетей или кровли, но и создание условий для развития «точек роста», – сказал глава субъекта, отметив, также необходимость наращивания темпов реализации нацпроекта «Образование».



Текущий год был объявлен в Российской Федерации Годом науки и технологий. Сейчас, в ноябре, можно сказать, что республика достаточно активно приняла участие в его проведении, подтвердив свой статус одного из центров науки на Северном Кавказе. Состоялись мероприятия по очень широкому спектру научных проблем: от психолого-педагогических аспектов спортивной тренировки, развития правового сознания до инновационных технологий в переработке сельхозпродукции, очистке сточных вод и создания новых материалов. И все это, считает глава региона, дает возможность говорить о наличии в регионе большого кадрового потенциала. Подобный результат, подчеркнул Меликов, стал возможен благодаря многим поколениям ученых Дагестана, традиции, заложенные которыми, необходимо продолжить.



Говоря о стимулировании развития науки, Меликов отметил, что приоритетной поддержкой должны пользоваться те научные проекты, которые направлены на достижение национальных целей развития. Необходимо сфокусировать все приоритеты вокруг повышения благополучия людей, синхронизировать меры, реализуемые на уровне страны, региона, отдельной организации, укреплять партнерство компаний реального сектора экономики и научных, образовательных центров.



Одним из приоритетов в сфере науки и образования Глава Дагестана назвал цифровые технологии. Очень ярко их значение продемонстрировала пандемия, вызвавшая настоящие организационные открытия: от распространения практики совещаний в формате ВКС до масштабного внедрения удаленной занятости и новых логистических схем. Вместе с тем глава региона подчеркнул, что в Дагестане появляются люди, способные стать лидерами в формировании и реализации стратегических инициатив, обозначении новых научных фронтиров.



Об увеличении стипендий



Также Сергей Меликов отметил необходимость всячески развивать систему мер по стимулированию образовательной и научной активности молодежи.



Так, в целях привлечения молодежи в науку в рамках грантовой поддержки в июне текущего года руководителем региона подписан Указ, которым увеличен размер грантов Главы РД. Также дано поручение об учреждении именных стипендий молодым ученым.



«Кроме того, принято решение об увеличении размера стипендии студентам и аспирантам с 1 января 2022 года. Соответствующий Указ уже подписан.



Для студентов вузов республики стипендия увеличена с 1 тыс. рублей до 3 тыс. рублей, а для аспирантов – с 1,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для дагестанских студентов, обучающихся в вузах г. Москвы и г. Санкт-Петербурга, размер стипендии увеличен с 2 тыс. до 5 тыс. рублей», – сообщил глава региона, добавив, что дальнейшее стимулирование будет поэтапно продолжено.



Не оставил без внимания руководитель республики и тему вовлеченности детей в процессы обучения и воспитания: очень важен, считает Сергей Меликов, учет именно их видения этих вопросов. При Минобрнауки РД сформирован Совет школьников и студентов, куда вошли 20 человек, отобранных на конкурсной основе. «Будем надеется, что эта структура внесет свою лепту в реализацию политики в сфере образования, позволит получать обратную связь, более четко понимать, что нужно молодому поколению, как ему помочь или от чего защитить. Здесь, в первую очередь, имею ввиду те угрозы, которые несет распространение деструктивной информации в социальных сетях», – сказал Глава Дагестана, заметив при этом, что в современных условиях очень важно, чтобы в системе образования процесс воспитания не уходил на второй план: и школа, и родители должны действовать заодно, в том числе в плане формирования гармонично развитой личности в духе патриотизма и гражданской ответственности.



В этих целях Минобрнауки РД, убежден Меликов, необходимо уделять особое внимание созданию дополнительных условий для обеспечения занятости детей и их разностороннего развития. «Качественное образование – это для развития Дагестана мощный ресурс, и от того, как мы будем его использовать, без всяких преувеличений, зависит завтрашний день республики, будущее наших детей, всей нашей страны», – сказал глава субъекта.



Врио министра образования и науки Дагестана Яхья Бучаев представил Концепцию развития образования в РД до 2030 года. Он напомнил, что разработать ее поручил на предыдущем заседании Совета по науке и образованию Глава Дагестана Сергей Меликов.



«Сегодня предлагается к рассмотрению и дальнейшему обсуждению этот важный документ, содержание которого должно определить в каком направлении развития образования мы должны двигаться и какие у нас основные приоритеты. Разработанная Концепция направлена на решение комплекса первоочередных задач, стоящих перед системой образования Дагестана», – сказал Бучаев.



О дошкольном и общем образовании



Врио министра отметил основные проблемы на каждом уровне образования и предложил меры по их решению. Так, по состоянию на 1 октября 2021 года доступность дошкольного образования в РД для детей от 2 месяцев до 7 лет составила 77,8%. При этом охват дошкольным образованием детей в настоящее время составляет всего лишь 26,2%. Зарегистрированная численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, не обеспеченных местом в государственных или муниципальных ДОО составляет свыше 18 тысяч, тогда как общая численность детей в этом возрасте в республике около 260 тыс. человек. В более чем в 600 населенных пунктах республики вообще отсутствуют дошкольные образовательные организации. «Одно из решений этого вопроса мы видим в развитии вариативных форм охвата детей дошкольным образованием. В 82 общеобразовательных организациях республики создано 180 групп кратковременного и полного дня для дошкольников. Группы кратковременного пребывания посещают около 3 тысяч воспитанников», – отметил Яхья Бучаев.



Кроме того, по его словам, для ликвидации потребности мест в дошкольных образовательных организациях с муниципальными образованиями республики разработан соответствующий план, нацеленный на обеспечение 100% доступности дошкольного образования, учитывая наличие в муниципалитетах необходимых земельных участков и сведений о количестве детей в возрасте от 3 до 7 лет.



Что касается вопросов развития общего образования, было отмечено, что для ликвидации трехсменного режима обучения и снижения риска его возникновения в последующем в рамках федеральных и региональных госпрограмм запланировано строительство и ввод в эксплуатацию 105 школ на 37,6 тыс. ученических мест. При этом потребность в создании дополнительных мест в общеобразовательных организациях составляет порядка 84 тысяч мест.



Яхья Бучаев также отметил, что по состоянию на 1 января 2021 года в республике функционирует 598 школ, здания которых требуют капитального ремонта.



В июне-июле 2021 года Министерством во взаимодействии с органами местного самоуправления направлены заявки в Минпросвещения РФ на строительство 23 школ для получения субсидии в рамках госпрограммы «Развитие образования в Республике Дагестан». Заключены соответствующие соглашения на общую сумму федеральной субсидии в размере 8,5 млрд руб.



Глава Минобрнауки РД также отметил, что отсутствие скоординированной системы профессионального образования в соответствии с потребностями экономики в кадрах приводит к перепроизводству выпускников по одним специальностям и дефициту по другим. «Для синхронизации с потребностями экономики нами в 2021 году проведена оптимизация направлений подготовки: на 1200 мест увеличен прием в колледжи по наиболее востребованным направлениям педагогического, строительного и сельскохозяйственного профиля, инженерно-техническим профессиям и специальностям», – сказал врио министра.



Кроме того, по его словам, планируется увеличить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования с обязательной их регистрацией в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей».



Центр одаренных детей



Яхья Бучаев сообщил, что в сентябре 2022 года в республике начнет функционировать Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей Республики Дагестан «Альтаир» по модели образовательного центра «Сириус». «В этой связи хочу выразить огромную благодарность Главе Дагестана Сергею Алимовичу Меликову от лица всей педагогической общественности, от детей и родительского сообщества за такой подарок системе образования. Строительство центра планируется начать в январе 2022 года на горе Тарки-Тау», – отметил Бучаев. По его словам, круглогодичный региональный центр будет включать в себя комплекс образовательных и научных площадок, в частности лабораторный корпус, учебный корпус на 300 мест и кампусы для проживания 240 обучающихся. Обучение будут проводить ведущие педагоги физико-математических, химико-биологических школ, а также выдающиеся деятели искусства и спорта.



Также на Совете говорили об усилении роли профессиональных образовательных и научных учреждений в организации внеурочной и внешкольной деятельности в образовательных организациях РД, об исследованиях в части воспитания детей и молодежи, о профилактике их деструктивного поведения.



Награды за заслуги



В рамках заседания Глава Дагестана вручил медаль «За доблестный труд» главному научному сотруднику Дагестанского федерального исследовательского центра РАН Ибрагимхану Камилову за заслуги перед Республикой Дагестан, достигнутые им трудовые успехи и активную общественную деятельность. По словам руководителя региона, это выдающийся физик и специалист в области физики твердого тела и магнетизма, который посвятил жизнь фундаментальной науке. Ибрагимхан Камилов – член-корреспондент РАН, основатель признанной в мире научной школы по физике фазовых переходов.



Со своей стороны Камилов поблагодарил Сергея Меликова за оказанное внимание, отметив, что полученная медаль – одна из самых важных для него наград.



Кроме того, Благодарностью Главы РД отмечен ученик 11 класса средней общеобразовательной школы № 2 г. Каспийска Саид Азизов.



12 ноября этого года Саид Азизов стал победителем Международного конкурса по искусственному интеллекту (AIIJC), который проводился ПАО «Сбербанк» совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта в рамках Года науки и технологий в России.



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