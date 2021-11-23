Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям

Ежегодно учреждениями социального обслуживания населения в городах и районах республики проводятся мероприятия посвященные дням Всероссийской правовой помощи детям с участием около 1000 подростков.

Мероприятия направлены на стимулирование ребят к общению в семье, во избежания воздействия на подростков влияния извне, навязываемого сомнительными аккаунтами и пабликами в социальных сетях и сети интернет. В реалиях современного мира дети стали меньше понимать и прислушиваться к старшим, а ведь именно родители являются основным гарантом защиты и благополучия детей.

Так с 18 по 22 ноября социальными работниками Каякентского района проведены мероприятия по правовой помощи детям.

В информационно-профилактической работе приняли участие 175 учащихся школ сел Нововикри, Каякент и Утамыш. Ребятам рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних.

Все участники прошли анонимный экспресс-тест на выявление случаев травли и агрессии в школьной среде, по результатам теста в дальнейшем будет проводиться работа психолога с несовершеннолетними.

Детям также был представлен материал в виде слайдов «Права и обязанности несовершеннолетних», где наглядно показана жизнь несовершеннолетних до принятия Конвенции по правам ребенка во всем мире. Разъяснено различие между документом Декларация о правах ребенка и договором Конвенция о правах ребенка. Для закрепления полученного материала, ребята приняли участие в игре на заданную тему.

Задание «10 заповедей воспитания родителей» по стабилизации отношений с родителями в свою очередь позволило ребятам пошагово ознакомиться с необходимыми действиями детей для налаживания общения со старшими.

В завершении мероприятия учащимся были предоставлены номера телефонов, для обращения в экстренных ситуациях: Всероссийский телефон доверия для детей 8-800 2000–122, номер горячей линии Уполномоченного при Главе РД по правам ребенка 51-76-48(58), а так же телефон горячей линии центра социального обслуживания населения Минтруда РД.