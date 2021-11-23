ЗАМАНА - Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям

Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям

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23 ноября, 2021. Вторник 14:40
Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям

Ежегодно учреждениями социального обслуживания населения в городах и районах республики проводятся мероприятия посвященные дням Всероссийской правовой помощи детям с участием около 1000 подростков.

Социальными службами Минтруда Дагестана проводится работа по оказанию правовой помощи детям
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Мероприятия направлены на стимулирование ребят к общению в семье, во избежания воздействия на подростков влияния извне, навязываемого сомнительными аккаунтами и пабликами в социальных сетях и сети интернет. В реалиях современного мира  дети стали меньше понимать и прислушиваться к старшим, а ведь именно родители являются основным гарантом защиты и благополучия детей.

Так с 18 по 22 ноября социальными работниками Каякентского района проведены мероприятия по правовой помощи детям.

В информационно-профилактической работе приняли участие 175  учащихся школ сел Нововикри, Каякент и Утамыш. Ребятам рассказали о правах и обязанностях несовершеннолетних.

Все участники прошли анонимный экспресс-тест на выявление случаев травли и агрессии в школьной среде, по результатам теста в дальнейшем будет проводиться работа психолога с несовершеннолетними.

Детям также был представлен материал в виде слайдов «Права и обязанности несовершеннолетних», где наглядно показана жизнь несовершеннолетних до принятия Конвенции по правам ребенка во всем мире.  Разъяснено различие между документом  Декларация о правах ребенка и договором Конвенция о правах ребенка. Для закрепления полученного материала, ребята приняли участие в игре на заданную тему.

Задание «10 заповедей   воспитания родителей» по стабилизации отношений с родителями  в свою очередь позволило ребятам пошагово ознакомиться с необходимыми действиями детей для налаживания общения со старшими.

В завершении мероприятия учащимся были предоставлены номера телефонов, для обращения в экстренных ситуациях: Всероссийский телефон доверия для детей 8-800 2000–122, номер горячей линии Уполномоченного при Главе РД по правам ребенка 51-76-48(58), а так же телефон горячей линии центра социального обслуживания населения Минтруда РД.

 

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