Совещание по созданию «Школьной футбольной лиги» прошло в Каспийске

19 ноября на базе МБОУ «СОШ №12» в Каспийске состоялось совещание с руководителями общеобразовательных учреждений под руководством заместителя директора Управления образования Радмилы Гаджиевой.

Главной темой встречи стало создание «Школьной футбольной лиги» в рамках реализации проекта РФС «Футбол в школу».

«Этому сегодня придается особое значение, и данный вопрос стоит на контроле Главы РД Сергея Меликова. И вот, уже сегодня, мы собрались по поручению Главы города Каспийска Бориса Гонцова для того, чтобы обозначить основные цели и задачи на текущий и следующий учебный год», — сообщила Радмила Гаджиева.

В мероприятии приняли участие: начальник Управления Культуры города Каспийска Шамиль Магомедов, заместитель начальника Управления культуры Гаджи Магомедов, а также представители ГБ ПОУ РД «Училища Олимпийского Резерва по футболу «Дагестан»: старший тренер по футболу Юрий Магдиев и тренер Магомед Шапиев.

«Реализация проекта проводится под руководством Министерства образования и науки Республики Дагестан и направлена на вовлечение наших школьников в систематические занятия физической культуры», — продолжила Радмила Гаджиева.

Как стало известно, согласно приказу № 09-01-495/21 от 16 сентября 2021 г Министра образования и науки по РД Яхьи Бучаева, школьные футбольные лиги были созданы на территории 5-ти школ Каспийска. Главная задача на данный момент – вовлечь в данный проект 100 % образовательных учреждений города, чтобы в будущем поспособствовать развитию российского футбола в целом.

«То есть, все школы должны подключиться к этой работе. Следовательно, те образовательные учреждения, в которых школьные лиги еще не были открыты, до конца 2021 года должны будут сформировать школьные лиги из числа учащихся 5-8-х классов. Далее необходимо провести игры школьного этапа, чтобы в каждой параллели определить победителя», — добавила заместитель начальника Управления образования города Каспийска.

Как сообщила Радмила Гаджиева, после локальных этапов в апреле, лидеры сразятся в соревнованиях по футболу муниципального уровня, а в мае победители выдут в финал – на республику.

«Я думаю у Каспийска есть весомое преимущество перед остальными муниципалитетами республики, так как у нас в городе расположено уникальное училище Олимпийского Резерва, представители которого находятся сейчас вместе с нами. Кроме того, считаю, что все ребята республики, которые занимаются футболом, стремятся попасть в это учреждение для того, чтобы улучшить свои навыки. В связи с этим, те ученики, которые проявят себя наилучшим образом во время соревнований по футболу, могут в дальнейшем попасть в это училище и играть уже профессионально», — отметил начальник Управления Культуры города Каспийска Шамиль Магомедов.

В ходе совещания проводилось активное обсуждение поставленных нововведений. Директора школ задавали интересующие вопросы касательно организационных моментов и продумывали план действий по реализации отдельного урока футбола в учреждениях.

Как стало известно, тренировки будут проводиться в качестве дополнительного третьего урока физической культуры. Отметим, что участие в данном виде спорта будут принимать как мальчики, так и девочки. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Культуры Гаджи Магомедов.

В завершении обсуждения руководителям общеобразовательных учреждений были даны соответствующие поручения, после чего совещание было объявлено закрытым.