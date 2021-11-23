В Магарамкентском районе Дагестана реализованы два крупных проекта АПК

В регионе на сегодняшний день реализуются различные инвестпроекты, предусматривающие создание новых производственных объектов в различных отраслях сельскохозяйственного производства.

Так, в Магарамкентском районе республики реализованы два крупных проекта АПК, сообщили информагентству в пресс-службе Минсельхозпрода РД.

«ООО «Премиум» осуществлен проект, предусматривающий строительство убойного пункта мощностью 650 голов МРС или 50 голов КРС в смену. Инвестором вложено более 60 млн рублей собственных средств, из которых более 14 млн рублей направлено на приобретение линии убоя скота и холодильного оборудования.

Предприятие намерено поставлять мясо, как на внутренние рынки, так и на рынки ближнего и дальнего зарубежья. В частности, заключен контракт на поставки мяса в Республику Кувейт, ведутся переговоры с представителями Арабской Республики Египет.

По словам замначальника управления - начальника отдела переработки сельскохозяйственной продукции, проектного управления и инвестиционной политики Минсельхозпрода РД Агабала Агаханова, министерство рассмотрит вопрос оказания ООО «Премиум» поддержки в рамках предусмотренных мер.

«Кроме того, в Магарамкентском районе СПоК «Магарамкент» реализован инвестпроект по строительству плодоовощехранилища мощностью 1450 тонн единовременного хранения.

Стоимость проекта составляет около 60 млн рублей. СПоКу оказана господдержка в виде гранта на развитие материально-технической базы в сумме более 31,2 млн рублей.

В настоящее время в холодильные камеры хранилища закладывается различная сельскохозяйственная продукция. В частности, уже заложено более 130 тонн хурмы, около 100 тонн тыквы, более 20 тонн яблок. Предусматривается также заложить на хранение и пекинскую капусту», - сообщили в пресс-службе ведомства.