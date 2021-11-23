В Дагестане второе место по вакцинированию занимает Докузпаринский район

Заседание оперативного штаба по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции состоялось в райадминистрации, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В заседании приняли участие глава района Магомед Шамилов, представитель Управления Роспотребнадзора по Ахтынскому району Арсен Касимов, представитель ОУУП и ПДН МО МВД РФ «Ахтынский» Играмидин Джафаров, главный врач ЦРБ Шахлар Бухсаев, представители райадминистрации.

По словам Акифа Балакишиева, заместителя главы района, на территории муниципалитета осуществляется контроль соблюдения режима самоизоляции гражданами в возрасте 65 лет и старше, за исключением работающих лиц в возрасте 65 лет и старше, прошедших вакцинацию против COVID-19 и имеющих сертификат о вакцинации.

О проделанной работе рассказал Играмидин Джафаров: «В рамках мероприятий по снижению распространения инфекции было проверено наличие у индивидуальных предпринимателей и всего работающего персонала сертификатов о вакцинации. На территории Ахтынского и Докузпаринского районов было оставлено 3009 административных актов за несоблюдение масочного режима в местах массового скопления народа».

Главврач описал ситуацию в районе, как стабильная. С подтвержденным диагнозом ковид на амбулаторном лечении находятся 8 человек, с внебольничной пневмонией на амбулаторном лечении находятся 16 человек, на стационарном лечении – 3. За все время прививочной кампании ЦРБ было получено 7360 доз вакцины. Общее количество вакцинированных граждан на сегодня составляет 6119 человек, из которых 102 человека ревакцинированные. За последнюю неделю вакцинировалось около 800 человек по району.

В своем выступлении, Арсен Касимов отметил, что по результатам прохождения гражданами вакцинации, муниципалитет по республике занимает второе место, и это, по словам врача, – отличный результат.

Глава района завершил заседание, призвав присутствующих следовать рекомендациям Роспотребнадзора по соблюдению профилактических мер и отнестись с пониманием к принимаемым ограничительным мерам.